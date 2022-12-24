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https://sputnikarabic.ae/20221224/انقطاع-الكهرباء-عن-مئات-الآلاف-بسبب-العاصفة-الثلجية-بأمريكا-1071562204.html
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا
اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T23:45+0000
2022-12-24T23:45+0000
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انقطاع التيار
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موسكو - سبوتنيك. وتسببت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، بتسجيل انخفاض قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، كما أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات.وبحسب وكالة "بلومبرغ"، انخفض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب، بسبب العاصفة الثلجية، في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عقد.كما ألغيت خلال ال24 ساعة نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, انقطاع التيار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, انقطاع التيار

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا

23:45 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Geographonic
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اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.
موسكو - سبوتنيك. وتسببت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، بتسجيل انخفاض قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، كما أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، انخفض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب، بسبب العاصفة الثلجية، في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عقد.
كما ألغيت خلال ال24 ساعة نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة.
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