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https://sputnikarabic.ae/20221224/بلينكن-يعرب-عن-تعازيه-بعد-الهجوم-المميت-على-المركز-الثقافي-الكردي-في-باريس-1071536847.html
بلينكن يعرب عن تعازيه بعد الهجوم المميت على المركز الثقافي الكردي في باريس
بلينكن يعرب عن تعازيه بعد الهجوم المميت على المركز الثقافي الكردي في باريس
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعازيه في هجوم مميت وقع في المركز الثقافي الكردي في باريس بفرنسا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T00:16+0000
2022-12-24T00:18+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن عبر تويتر يوم الجمعة "أحر التعازي لضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس. دعواتي لأبناء الجالية الكردية والشعب الفرنسي في هذا اليوم الحزين".وفي وقت سابق، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن بدأ شخص بإطلاق النار في منطقة تسوق مزدحمة في باريس.ونُقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عامًا، إلى المستشفى ويخضع للتحقيق.وقال دارمانين إن مطلق النار تصرف بمفرده وكان معروفًا للشرطة، لكنه لم يوضع أبدًا تحت المراقبة بسبب آراء متطرفة أو يشتبه في تطرفه.
https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-دوافع-عنصرية-وراء-هجوم-باريس-الذي-استهدف-الأكراد-1071535985.html
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أخبار فرنسا , العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يعرب عن تعازيه بعد الهجوم المميت على المركز الثقافي الكردي في باريس

00:16 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 00:18 GMT 24.12.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعازيه في هجوم مميت وقع في المركز الثقافي الكردي في باريس بفرنسا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن عبر تويتر يوم الجمعة "أحر التعازي لضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس. دعواتي لأبناء الجالية الكردية والشعب الفرنسي في هذا اليوم الحزين".
اشتباكات متظاهرين مع ضباط شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بعد مقتل 3 أكراد في حادث إطلاق نار في مركز ثقافي كردي بباريس، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
صحيفة: دوافع عنصرية وراء هجوم باريس الذي استهدف الأكراد
أمس, 21:35 GMT
وفي وقت سابق، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن بدأ شخص بإطلاق النار في منطقة تسوق مزدحمة في باريس.
ونُقل مطلق النار، الذي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه فرنسي يبلغ من العمر 69 عامًا، إلى المستشفى ويخضع للتحقيق.
وقال دارمانين إن مطلق النار تصرف بمفرده وكان معروفًا للشرطة، لكنه لم يوضع أبدًا تحت المراقبة بسبب آراء متطرفة أو يشتبه في تطرفه.
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