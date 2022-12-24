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https://sputnikarabic.ae/20221224/طالبان-تأمر-المنظمات-غير-الحكومية-بتعليق-توظيف-النساء-1071551712.html
طالبان تأمر المنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء
طالبان تأمر المنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء
أمرت حكومة حركة طالبان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T15:05+0000
2022-12-24T15:05+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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جاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.واكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب محتوى الرسالة، بحسب "أسوشيتدبرس".وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221222/طالبان-تطالب-بإغلاق-المراكز-التعليمية-للفتيات-في-أنحاء-أفغانستان-حتى-إشعار-آخر-1071499098.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان تأمر المنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء

15:05 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarطالبات وعناصر أمن من طالبان خارج إحدى الجامعات في كابول، أفغانستان
طالبات وعناصر أمن من طالبان خارج إحدى الجامعات في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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أمرت حكومة حركة طالبان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.
جاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
"طالبان" تطالب بإغلاق المراكز التعليمية للفتيات في أنحاء أفغانستان حتى إشعار آخر
22 ديسمبر, 17:33 GMT
واكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب محتوى الرسالة، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.
وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.
ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
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