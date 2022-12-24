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https://sputnikarabic.ae/20221224/موسكو-اتحاد-روسيا-وبيلاروس-ليس-موجها-من-أجل-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071539982.html
موسكو: اتحاد روسيا وبيلاروس ليس موجها من أجل العملية العسكرية في أوكرانيا
موسكو: اتحاد روسيا وبيلاروس ليس موجها من أجل العملية العسكرية في أوكرانيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم السبت، أنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروس موجه من أجل العملية العسكرية الروسية... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T08:04+0000
2022-12-24T08:04+0000
روسيا
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وقال غالوزين، في تصريحات لسبوتنيك إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروس الحليفة إذا لزم الأمر.وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".هذا، وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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روسيا

موسكو: اتحاد روسيا وبيلاروس ليس موجها من أجل العملية العسكرية في أوكرانيا

08:04 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم السبت، أنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروس موجه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال غالوزين، في تصريحات لسبوتنيك إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروس الحليفة إذا لزم الأمر.

وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".

هذا، وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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