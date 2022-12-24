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https://sputnikarabic.ae/20221224/-الخارجية-الروسية-تزويد-بيلاروس-بمنظومتي-إس-400-وإسكندر-ستزيد-من-فعالية-الدفاع-المشترك-1071538862.html
الخارجية الروسية: تزويد بيلاروس بمنظومتي "إس-400" وإسكندر ستزيد من فعالية الدفاع المشترك
الخارجية الروسية: تزويد بيلاروس بمنظومتي "إس-400" وإسكندر ستزيد من فعالية الدفاع المشترك
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" وإسكندر، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:37+0000
2022-12-24T06:37+0000
روسيا
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وقال غالوزين، اليوم السبت إنه "على وجه الخصوص، تلقت القوات المسلحة البيلاروسية أحدث الأسلحة الروسية، من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 وأنظمة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إسكندر".وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك".وأعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
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الخارجية الروسية: تزويد بيلاروس بمنظومتي "إس-400" وإسكندر ستزيد من فعالية الدفاع المشترك

06:37 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورقواذف صواريخ "إس-400"
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" وإسكندر، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين روسيا وبيلاروس.
وقال غالوزين، اليوم السبت إنه "على وجه الخصوص، تلقت القوات المسلحة البيلاروسية أحدث الأسلحة الروسية، من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 وأنظمة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إسكندر".

وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك".
وأعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
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