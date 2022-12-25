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https://sputnikarabic.ae/20221225/ابنة-بيليه-تنشر-صورة-من-المستشفى-مع-والدها-ليلة-أخرى-معًا-1071563319.html
ابنة بيليه تنشر صورة عاطفية معانقة والدها في سرير المستشفى: "ليلة أخرى معا''
ابنة بيليه تنشر صورة عاطفية معانقة والدها في سرير المستشفى: "ليلة أخرى معا''
نشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو الجمعة وهي تعانقه مرفقة بعبارة "ليلة أخرى معًا". 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T03:39+0000
2022-12-25T03:42+0000
مجتمع
بيليه
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وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا والذي ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".ولاحقا، نشر ابنه إدينيو صورة على إنستغرام وهو يمسك بيد بيليه، وعلق عليها: "أبي، قوتي معك".وزار إدينيو الذي عين مؤخرا مديرا فنيا لنادي لوندرينا من الدرجة الثانية، في ولاية بارانا الجنوبية في البرازيل، والده السبت في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث تتواجد شقيقتاه فلافيا وكيلي ناسيمنتو بشكل منتظم إلى جوار والدهما في الأيام الأخيرة.وكتبت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام "لقد وصل" في تعليق على الصور التي ظهر فيها إدينيو وابنتيه صوفيا وستيفاني ناسيمنتو.وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
https://sputnikarabic.ae/20221222/تطور-في-إصابة-بيليه-بالسرطان-يحتاج-إلى-رعاية-أكبر-لعلاج-الفشل-الكلوي-والقلب-1071470846.html
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بيليه
بيليه

ابنة بيليه تنشر صورة عاطفية معانقة والدها في سرير المستشفى: "ليلة أخرى معا''

03:39 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 03:42 GMT 25.12.2022)
© Sputnik . Sergey Guneevالأسطورة البرازيلية بيليه
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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نشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو الجمعة وهي تعانقه مرفقة بعبارة "ليلة أخرى معًا".
وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا والذي ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.
وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".
ولاحقا، نشر ابنه إدينيو صورة على إنستغرام وهو يمسك بيد بيليه، وعلق عليها: "أبي، قوتي معك".
رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
22 ديسمبر, 06:03 GMT
وزار إدينيو الذي عين مؤخرا مديرا فنيا لنادي لوندرينا من الدرجة الثانية، في ولاية بارانا الجنوبية في البرازيل، والده السبت في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث تتواجد شقيقتاه فلافيا وكيلي ناسيمنتو بشكل منتظم إلى جوار والدهما في الأيام الأخيرة.
وكتبت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام "لقد وصل" في تعليق على الصور التي ظهر فيها إدينيو وابنتيه صوفيا وستيفاني ناسيمنتو.
وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
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