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ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28
ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28
ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 28 قتيلا مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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موسكو- سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام امريكية، اليوم الأحد، فإن العاصفة الشتوية لاتي تضرب مناطق عديدة ف يالولايات المتحدة خلفت إلى الآن 28 قتيلا.في مساء السبت، أفادت إن بي سي نيوز عن 23 حالة وفاة مرتبطة بالطقس حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكانساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميشيغان، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن وفيات جديدة في ولاية أوهايو ، حيث تحطمت ثلاث سيارات بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا يزال هناك أكثر من 180 ألف منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء منذ أن دمرت العاصفة خطوط الكهرباء، حسب خدمة PowerOutage، وقد ادت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.وتضرب عواصف ثلجية شديدة أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، للدرجة التي جعلت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" تصف العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".طالع أيضا: عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل
https://sputnikarabic.ae/20221225/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-الأمريكية-وتوقف-عشرات-القطارات-بسبب-العواصف-الثلجية-1071568404.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28

10:06 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Robert Bumstedعاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Robert Bumsted
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ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 28 قتيلا مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد.
موسكو- سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام امريكية، اليوم الأحد، فإن العاصفة الشتوية لاتي تضرب مناطق عديدة ف يالولايات المتحدة خلفت إلى الآن 28 قتيلا.
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
إلغاء آلاف الرحلات الجوية الأمريكية وتوقف عشرات القطارات بسبب العواصف الثلجية
09:53 GMT
في مساء السبت، أفادت إن بي سي نيوز عن 23 حالة وفاة مرتبطة بالطقس حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكانساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميشيغان، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن وفيات جديدة في ولاية أوهايو ، حيث تحطمت ثلاث سيارات بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا يزال هناك أكثر من 180 ألف منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء منذ أن دمرت العاصفة خطوط الكهرباء، حسب خدمة PowerOutage،
وقد ادت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.
وقد فرضت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) تأخيرًا لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، لـ "سي إن إن" إن نظام الطيران الأمريكي "يعمل تحت ضغط هائل مع عاصفتين مختلفتين ورياح شديدة تؤثر على المطارات في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن نحو 10% من الرحلات الجوية الأمريكية ألغيت يوم الخميس.
وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.
وقد حثت السلطات في أجزاء من إنديانا وميتشيغان ونيويورك وأوهايو سائقي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.
وتضرب عواصف ثلجية شديدة أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، للدرجة التي جعلت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" تصف العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".
طالع أيضا: عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل
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