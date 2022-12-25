https://sputnikarabic.ae/20221225/ارتفاع-حصيلة-قتلى-العاصفة-الشتوية-بالولايات-المتحدة-إلى-28-1071571982.html

ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28

ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 28 قتيلا مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T10:06+0000

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2022-12-25T10:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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موسكو- سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام امريكية، اليوم الأحد، فإن العاصفة الشتوية لاتي تضرب مناطق عديدة ف يالولايات المتحدة خلفت إلى الآن 28 قتيلا.في مساء السبت، أفادت إن بي سي نيوز عن 23 حالة وفاة مرتبطة بالطقس حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكانساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميشيغان، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن وفيات جديدة في ولاية أوهايو ، حيث تحطمت ثلاث سيارات بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا يزال هناك أكثر من 180 ألف منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء منذ أن دمرت العاصفة خطوط الكهرباء، حسب خدمة PowerOutage، وقد ادت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.وتضرب عواصف ثلجية شديدة أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، للدرجة التي جعلت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" تصف العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".طالع أيضا: عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة وتقتل 13 شخصا على الأقل

https://sputnikarabic.ae/20221225/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-الأمريكية-وتوقف-عشرات-القطارات-بسبب-العواصف-الثلجية-1071568404.html

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