عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/الاستخبارات-الإيرانية-تعتقل-4-من-المحرضين-الرئيسيين-على-أعمال-الشغب-بالبلاد-1071577633.html
الاستخبارات الإيرانية تعتقل 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد
الاستخبارات الإيرانية تعتقل 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد
اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T12:15+0000
2022-12-25T12:26+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068090953_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_5d64f78385d2637b8befa8ccd83a4e90.jpg
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران يعلن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين وقادة انعدام الأمن والتحريض على أعمال الشغب".وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخص بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخص بغرامات مالية".وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني، أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-تتعهد-بمعاقبة-أي-شخص-متورط-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-أي-دولة-كان-في-العالم-1071179626.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068090953_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_06ae7a73a6d6a2d7ab26787d704513de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الاستخبارات الإيرانية تعتقل 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد

12:15 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 25.12.2022)
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران يعلن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين وقادة انعدام الأمن والتحريض على أعمال الشغب".
وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخص بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخص بغرامات مالية".
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
إيران تتعهد بمعاقبة أي شخص متورط في أعمال الشغب الأخيرة في أي دولة كانت في العالم
14 ديسمبر, 06:38 GMT
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني، أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала