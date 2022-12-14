https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-تتعهد-بمعاقبة-أي-شخص-متورط-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-أي-دولة-كان-في-العالم-1071179626.html

إيران تتعهد بمعاقبة أي شخص متورط في أعمال الشغب الأخيرة في أي دولة كانت في العالم

إيران تتعهد بمعاقبة أي شخص متورط في أعمال الشغب الأخيرة في أي دولة كانت في العالم

تعهد وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب، "بمعاقبة كل من له دور في ممارسة الفوضى ضد الشعب، في أي نقطة كان في العالم". 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T06:38+0000

2022-12-14T06:38+0000

2022-12-14T06:39+0000

إيران

أخبار إيران

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وقال اسماعيل خطيب، في تصريحات مع قناة العالم الإيرانية، إن "كل من كان له دور في الإضرار ضد الشعب وممارسة الفوضى وأعمال الشغب، يجب أن تتم معاقبته في أي دولة من العالم كان".وأعلن الإدعاء العام في طهران، أمس الثلاثاء، "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران".وقال المدعي العام في طهران، "حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و 5 سنوات".وأضاف أنه تم "الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

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