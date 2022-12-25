https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الليبي-لن-نسكت-على-تحول-بلدنا-إلى-دولة-فاشلة-واستنزاف-ثرواتها-1071586977.html
الجيش الليبي: لن نسكت على تحول بلدنا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها
الجيش الليبي: لن نسكت على تحول بلدنا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها
أكدت القوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن السكوت عن الوضع الراهن في البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك استياء عاما من الوضع". 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T16:28+0000
2022-12-25T16:28+0000
2022-12-25T16:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، في لقاء مع قناة العربية، إن "بعض المناطق محتلة من فصائل فاقدة للشرعية ونتواصل مع القوى الوطنية ومختلف المناطق لوضع حد للأزمات الراهنة".وأضاف المحجوب أن "الوضع الراهن في البلاد لا يمكن السكوت عنه ولن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها"، مشيرا إلى أن "هناك استياء عاما من الوضع".وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن أمس السبت، عن "فرصة أخيرة لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في ليبيا".وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا في بنغازي: "نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية"، مؤكدا ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودون تهميش.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وتمكنت الأمم المتحدة، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات الأطراف الليبية كافة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/بنغازي-تحيي-اليوم-الذكرى-الـ-71-لاستقلال-ليبيا-والانقسام-السياسي-يلقي-بظلاله-على-المشهد-1071546507.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الجيش الليبي: لن نسكت على تحول بلدنا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها
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أكدت القوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن السكوت عن الوضع الراهن في البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك استياء عاما من الوضع".
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، في لقاء مع قناة
العربية، إن "بعض المناطق محتلة من فصائل فاقدة للشرعية ونتواصل مع القوى الوطنية ومختلف المناطق لوضع حد للأزمات الراهنة".
وأضاف المحجوب أن "الوضع الراهن في البلاد لا يمكن السكوت عنه ولن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها"، مشيرا إلى أن "هناك استياء عاما من الوضع".
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن أمس السبت، عن "فرصة أخيرة لرسم خارطة الطريق
وإجراء الانتخابات في ليبيا".
وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا في بنغازي: "نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية"، مؤكدا ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودون تهميش.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وتمكنت الأمم المتحدة، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات الأطراف الليبية كافة.