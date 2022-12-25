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https://sputnikarabic.ae/20221225/السويد-تعلن-تسليم-3-مطلوبين-إلى-تريكيا-1071567305.html
السويد تعلن تسليم 3 مطلوبين إلى تركيا
السويد تعلن تسليم 3 مطلوبين إلى تركيا
كشف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده سلمت تركيا ثلاثة مطلوبين، في إطار مساع انضمامها مع فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:12+0000
2022-12-25T09:00+0000
السويد
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير السويدي إن ستوكهولم "أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها إلى حلف الناتو"، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح أن السويد سوف تتخذ إجراءات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق خاصة بأعضاء "تنظيمي (غولن) و(بي كي كي) الإرهابيين أو تنظيمات أخرى".وذكر أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في السويد في إطار المذكرة الثلاثية، سوف تدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير/ كانون الثاني القادم.وأشار إلى أن هذه التعديلات تجرم الانضمام إلى المنظمات الإرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.ومؤخرا، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.
https://sputnikarabic.ae/20221203/السويد-تستجيب-لضغوط-تركيا-وترحل-عضوا-في-حزب-العمال-الكردستاني-1070799410.html
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السويد, الناتو, أخبار تركيا اليوم
السويد, الناتو, أخبار تركيا اليوم

السويد تعلن تسليم 3 مطلوبين إلى تركيا

08:12 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 25.12.2022)
© swedenlatestnewsالشرطة السويدية
الشرطة السويدية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© swedenlatestnews
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كشف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده سلمت تركيا ثلاثة مطلوبين، في إطار مساع انضمامها مع فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال الوزير السويدي إن ستوكهولم "أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها إلى حلف الناتو"، بحسب وكالة "الأناضول".
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
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3 ديسمبر, 13:16 GMT
وأوضح أن السويد سوف تتخذ إجراءات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق خاصة بأعضاء "تنظيمي (غولن) و(بي كي كي) الإرهابيين أو تنظيمات أخرى".
وذكر أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في السويد في إطار المذكرة الثلاثية، سوف تدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير/ كانون الثاني القادم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تجرم الانضمام إلى المنظمات الإرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.
ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.
ومؤخرا، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.
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