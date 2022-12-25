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العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات
العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:40+0000
2022-12-25T08:40+0000
العراق
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ووفقا للبيان، فإن عملية القبض تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات.وأوضح أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب.وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-5-إرهابيين-بضربة-جوية-في-قضاء-تلعفر-1071453003.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات

08:40 GMT 25.12.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© MOADH AL-DULAIMI
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى.
ووفقا للبيان، فإن عملية القبض تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات.
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر
21 ديسمبر, 13:45 GMT
وأوضح أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب.
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
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