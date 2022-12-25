https://sputnikarabic.ae/20221225/العراق-القبض-على-8-إرهابيين-مطلوبين-في-5-محافظات-1071567811.html
العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات
العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:40+0000
2022-12-25T08:40+0000
2022-12-25T08:40+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
ووفقا للبيان، فإن عملية القبض تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات.وأوضح أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب.وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-5-إرهابيين-بضربة-جوية-في-قضاء-تلعفر-1071453003.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق... القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات
تابعنا عبر
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى.
ووفقا للبيان، فإن عملية القبض تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات.
وأوضح أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب.
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية
منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.