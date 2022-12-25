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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطات-زابورجيه-إنشاء-خط-دفاعي-جديد-لإعاقة-أي-تقدم-أوكراني-1071565972.html
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:24+0000
2022-12-25T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب روجوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم إنشاء خط دفاعي في العمق مع مناطق محصنة سيوقف أي محاولة من جانب العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوروجيه في روسيا". ووفقا له، فإن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني

07:24 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة.
وكتب روجوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم إنشاء خط دفاعي في العمق مع مناطق محصنة سيوقف أي محاولة من جانب العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوروجيه في روسيا".
ووفقا له، فإن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
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