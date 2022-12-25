https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطات-زابورجيه-إنشاء-خط-دفاعي-جديد-لإعاقة-أي-تقدم-أوكراني-1071565972.html
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:24+0000
2022-12-25T07:24+0000
2022-12-25T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب روجوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم إنشاء خط دفاعي في العمق مع مناطق محصنة سيوقف أي محاولة من جانب العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوروجيه في روسيا". ووفقا له، فإن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة.
وكتب روجوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم إنشاء خط دفاعي في العمق مع مناطق محصنة سيوقف أي محاولة من جانب العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوروجيه في روسيا".
ووفقا له، فإن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء.
وتواصل
روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.