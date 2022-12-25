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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
كشف ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو- باخموت في منطقة دونباس. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T05:09+0000
2022-12-25T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه مقاطعة سفاتوفو- باخموت لوحظ نقل قوات إضافية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية".ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة".وتقوم القوات العسكرية الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو- باخموت بأنظمة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" لمحاولة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يفتح الطريق أمام عدد من البلدات في الجمهورية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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روسيا

ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة

05:09 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو- باخموت في منطقة دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه مقاطعة سفاتوفو- باخموت لوحظ نقل قوات إضافية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة".
وتقوم القوات العسكرية الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو- باخموت بأنظمة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" لمحاولة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يفتح الطريق أمام عدد من البلدات في الجمهورية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
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