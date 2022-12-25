https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
كشف ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو- باخموت في منطقة دونباس. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T05:09+0000
2022-12-25T05:09+0000
2022-12-25T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه مقاطعة سفاتوفو- باخموت لوحظ نقل قوات إضافية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية".ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة".وتقوم القوات العسكرية الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو- باخموت بأنظمة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" لمحاولة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يفتح الطريق أمام عدد من البلدات في الجمهورية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة
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كشف ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو- باخموت في منطقة دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه مقاطعة سفاتوفو- باخموت لوحظ نقل قوات إضافية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة".
وتقوم القوات العسكرية الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو- باخموت بأنظمة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" لمحاولة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يفتح الطريق أمام عدد من البلدات في الجمهورية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.