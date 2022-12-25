https://sputnikarabic.ae/20221225/مصر-تحصل-على-قيمة-تذاكر-القطار-من-الأجانب-بالدولار-اعتبارا-من-2023-1071575515.html

مصر تحصل على قيمة تذاكر القطار من الأجانب بالدولار اعتبارا من 2023

مصر تحصل على قيمة تذاكر القطار من الأجانب بالدولار اعتبارا من 2023

أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أنه هيئة السكك الحديد ستحصل قيمة تذاكر القطارات من الأجانب بالدولار واليورو اعتبارا من العام المقبل. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج تليفزيوني، مساء السبت، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وقال الوزير إنه سيتم منح الأجانب فرصة حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري لبدء تطبيق القرارات الجديدة رسميا.وأشار وزير النقل إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو.وأوضح كامل الوزير أن 1023 سائحا أجنبيا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الأجنبية خلال الأيام الماضية.ولفت وزير النقل إلى أن وزارته ستستغل ما يتم تحصيله من التذاكر في سداد عقود القطارات المستوردة مؤخرا.

https://sputnikarabic.ae/20220817/كامل-الوزير-يكشف-عن-مصريين-يدفعون-6-مليون-يورو-مقابل-إطلاق-أسمائهم-على-محطات-القطارات-1066516488.html

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