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https://sputnikarabic.ae/20221225/ملك-إسبانيا-يدعو-إلى-الوحدة-لمواجهة-أزمة-مؤسساتية-غير-مسبوقة-1071568939.html
ملك إسبانيا يدعو إلى الوحدة لمواجهة أزمة مؤسساتية غير مسبوقة
ملك إسبانيا يدعو إلى الوحدة لمواجهة أزمة مؤسساتية غير مسبوقة
دعا ملك إسبانيا فيليبي السادس الشعب إلى "الوحدة" و"المسؤولية" في مواجهة أزمة مؤسساتية غير مسبوقة جراء الصدام بين الحكومة اليسارية والمعارضة المحافظة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:49+0000
2022-12-25T09:49+0000
ملك إسبانيا
أزمة سياسية
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جاء هذا في خطاب الملك التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، اليوم السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال فيليبي السادس إن "الانقسام يجعل الديموقراطيات أكثر هشاشة. الاتحادعلى العكس، يقويها"، محذرا في الوقت ذاته من ضعف المؤسسات.ودعا ملك إسبانيا الجميع إلى إظهار المسؤولية والتفكير بشكل بناء في عواقب تجاهل هذه المخاطر على المؤسسات الإسبانية وعلى الاتحاد والتعايش.تأتي تصريحات الملك في الوقت الذي تصاعدت فيه النقاشات الحادة بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والحزب الشعبي، أبرز أحزاب اليمين، وذلك بسبب خلاف عميق حول إصلاح قضائي.ومنذ 4 سنوات تشهد البلاد أزمة بين الحكومة والمعارضة حول تجديد المجلس العام للقضاء، المسؤول عن تعيين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
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ملك إسبانيا, أزمة سياسية
ملك إسبانيا, أزمة سياسية

ملك إسبانيا يدعو إلى الوحدة لمواجهة أزمة مؤسساتية غير مسبوقة

09:49 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / JOSE COELHO / POOL الملك الإسباني، فيليبي السادس
الملك الإسباني، فيليبي السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / JOSE COELHO / POOL
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دعا ملك إسبانيا فيليبي السادس الشعب إلى "الوحدة" و"المسؤولية" في مواجهة أزمة مؤسساتية غير مسبوقة جراء الصدام بين الحكومة اليسارية والمعارضة المحافظة.
جاء هذا في خطاب الملك التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، اليوم السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال فيليبي السادس إن "الانقسام يجعل الديموقراطيات أكثر هشاشة. الاتحادعلى العكس، يقويها"، محذرا في الوقت ذاته من ضعف المؤسسات.
ودعا ملك إسبانيا الجميع إلى إظهار المسؤولية والتفكير بشكل بناء في عواقب تجاهل هذه المخاطر على المؤسسات الإسبانية وعلى الاتحاد والتعايش.
تأتي تصريحات الملك في الوقت الذي تصاعدت فيه النقاشات الحادة بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والحزب الشعبي، أبرز أحزاب اليمين، وذلك بسبب خلاف عميق حول إصلاح قضائي.
ومنذ 4 سنوات تشهد البلاد أزمة بين الحكومة والمعارضة حول تجديد المجلس العام للقضاء، المسؤول عن تعيين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
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