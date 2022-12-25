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https://sputnikarabic.ae/20221225/نائب-رئيس-البرلمان-الألماني-ألمانيا-تخاطر-بأن-تصبح-مفلسة-ومختلة-بسبب-الإنفاق-الزائد-على-الطاقة--1071562334.html
نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة
نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة
قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"، فولفغانغ كوبيكي، يوم السبت، إن ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T00:13+0000
2022-12-25T00:21+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال كوبيكي لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة".وقال المشرع إن الأموال الإضافية التي تخطط ألمانيا الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب.وأضاف كوبيكي: يشار إلى أن الدول الغربية وحلفاؤها تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.وأدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
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أخبار ألمانيا, روسيا, العالم
أخبار ألمانيا, روسيا, العالم

نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة

00:13 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 00:21 GMT 25.12.2022)
© AP Photo / Michael Sohnوضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا.
وضع صور للسياسيين أمام مبنى الرايخستاغ، مضيف البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاغ، من قبل مجموعة حملة '#unverhandelbar' (# غير قابل للتفاوض) في برلين، ألمانيا، 16 سبتمبر 2021 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية لأوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"، فولفغانغ كوبيكي، يوم السبت، إن ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة واستمرت في سياساتها المالية غير المتوازنة.
برلين - سبوتنيك. وقال كوبيكي لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة".
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وقال المشرع إن الأموال الإضافية التي تخطط ألمانيا الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب.
وأضاف كوبيكي:
"يشعر الكثير من الناس أن ألمانيا في طريقها لأن تصبح دولة مختلة. البنية التحتية، والحوكمة، وأسعار الطاقة، وعجز الجيش الألماني عن الدفاع عن بلاده- علينا اتخاذ إجراءات مضادة وإلا فقد تسوء الأمور".
يشار إلى أن الدول الغربية وحلفاؤها تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وأدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
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