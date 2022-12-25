https://sputnikarabic.ae/20221225/نائب-رئيس-البرلمان-الألماني-ألمانيا-تخاطر-بأن-تصبح-مفلسة-ومختلة-بسبب-الإنفاق-الزائد-على-الطاقة--1071562334.html

نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة

نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة

قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"، فولفغانغ كوبيكي، يوم السبت، إن ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T00:13+0000

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برلين - سبوتنيك. وقال كوبيكي لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة".وقال المشرع إن الأموال الإضافية التي تخطط ألمانيا الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب.وأضاف كوبيكي: يشار إلى أن الدول الغربية وحلفاؤها تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.وأدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

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