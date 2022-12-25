https://sputnikarabic.ae/20221225/وزير-الدفاع-التركي-الأفاعي-التي-رعتها-فرنسا-بدأت-تلدغها-1071586494.html

وزير الدفاع التركي: الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها

وزير الدفاع التركي: الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها

علق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، بالقول إن "الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها". 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T16:03+0000

2022-12-25T16:03+0000

2022-12-25T16:03+0000

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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وكان أكار يعلق على أحداث العنف التي تشهدها باريس منذ يوم الجمعة، والتي تقول أنقرة إن أنصار حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) هم من يقفون خلفها.وقال وزير الدفاع التركي: "لقد شاهدوا بأعينهم مدى خطورة دعم ورعاية الإرهابيين وها هي الأفاعي التي دعمتها فرنسا تلدغهم الآن".واعتبر أكار أن حلفاء بلاده الغربيين "ارتكبوا خطأ كبيرا عندما تعاونوا مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي (وحدات حماية الشعب) للقضاء على تنظيم إرهابي آخر"، في إشارة إلى التعاون الغربي مع الفصائل الكردية في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حمّل إبراهيم قالن مستشار السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العمال الكردستاني (تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا) مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها شوارع باريس في أعقاب مقتل 3 أكراد.وكتب قالن في تغريدة في تويتر: "هذه هي منظمة حزب العمال الكردستاني في فرنسا".وأضاف في تغريدته المرفق بها صور لسيارات مقلوبة ومحترقة: "نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمونها في سوريا".وواصل، قائلا: "حزب العمال الكردستاني نفسه قتل الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن طوال الأربعين عاما الماضية. الآن تحرق شوارع باريس. هل ستظل صامتا؟".ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس، بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.وكان عدد كبير من أبناء الجالية الكردية في فرنسا قد تجمعوا في وسط باريس، السبت، في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في العاصمة الفرنسية في حادث إطلاق نار.وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

https://sputnikarabic.ae/20221225/مستشار-أردوغان-يحمل-حزب-العمال-الكردستاني-مسؤولية-اضطرابات-باريس-1071574777.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا , حزب العمال الكردستاني