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https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يعلن-عن-خطوات-جديدة-لإنشاء-منطقة-أمنية-على-الحدود-مع-سوريا-1071632283.html
أردوغان يعلن عن خطوات جديدة لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا
أردوغان يعلن عن خطوات جديدة لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T17:52+0000
2022-12-26T17:52+0000
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وقال أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، يوم أمس الأحد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هاتاي". تشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20221225/السويد-تعلن-تسليم-3-مطلوبين-إلى-تريكيا-1071567305.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

أردوغان يعلن عن خطوات جديدة لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا

17:52 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETER
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.
وقال أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، يوم أمس الأحد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.
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أمس, 08:12 GMT
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هاتاي".
تشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
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