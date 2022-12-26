https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-العاصفة-الثلجية-في-الولايات-المتحدة-إلى-34-شخصا-1071596311.html

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية والطقس السيئ في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا مع تأكيد وفاة 12 شخصًا بولاية نيويورك . 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T03:22+0000

2022-12-26T03:22+0000

2022-12-26T03:22+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" اليوم الاثنين، "تسببت العاصفة الثلجية في مصرع ما لا يقل عن 34 شخصا في حوادث متفرقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تحصد المزيد من الأرواح بعد محاصرة بعض السكان داخل منازلهم".ولا يزال ملايين السكان في الولايات المتحدة يعانون من حالة من البرد القارس التي استمرت طوال يومي السبت والأحد، مع تساقط الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.وقالت دائرة الأرصاد الوطنية، إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تحذيرات من مخاطر متعلقة بالطقس الشتوي، فيما كان نطاق العاصفة غير مسبوق، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدمين في بعض المناطق حتى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وسط هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.وتوقعوا أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

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