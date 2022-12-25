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https://sputnikarabic.ae/20221225/أمريكا-تواجه-أكبر-انخفاض-في-إنتاج-الغاز-وأعلى-ارتفاع-في-الطلب-عليه-والسبب-عاصفة-ثلجية-1071576866.html
أمريكا تواجه أكبر انخفاض في إنتاج الغاز وأعلى ارتفاع في الطلب عليه... والسبب عاصفة ثلجية
أمريكا تواجه أكبر انخفاض في إنتاج الغاز وأعلى ارتفاع في الطلب عليه... والسبب عاصفة ثلجية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر انخفاض في إنتاج الغاز بالبلاد منذ 10 سنوات، وذلك بسبب العاصفة الثلجية التي تتعرض لها. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:53+0000
2022-12-25T11:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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فوفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ شهد إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أول أمس الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول، أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عقد، بسبب عاصفة ثلجية كثيفة في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة إن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة انخفض بنحو 10 مليارات قدم مكعبة، أو ما يعادل 10%، يوم الجمعة مقارنة بالخميس، حيث تم تجميد السوائل في الأنابيب والآبار في مناطق الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك تكساس.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نقلت أن 28 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بالفعل بسبب الطقس العاصف والبرد الشديد والرياح والثلوج الكثيفة، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة طوال يوم عيد الميلاد بأكمله.وأدت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.طالع أيضا: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
https://sputnikarabic.ae/20221225/ارتفاع-حصيلة-قتلى-العاصفة-الشتوية-بالولايات-المتحدة-إلى-28-1071571982.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-الأمريكية-وتوقف-عشرات-القطارات-بسبب-العواصف-الثلجية-1071568404.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تواجه أكبر انخفاض في إنتاج الغاز وأعلى ارتفاع في الطلب عليه... والسبب عاصفة ثلجية

11:53 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Seth Wenigعاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
عاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر انخفاض في إنتاج الغاز بالبلاد منذ 10 سنوات، وذلك بسبب العاصفة الثلجية التي تتعرض لها.
فوفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ شهد إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أول أمس الـ23 من ديسمبر/ كانون الأول، أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عقد، بسبب عاصفة ثلجية كثيفة في جميع أنحاء البلاد.
عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الشتوية بالولايات المتحدة إلى 28
10:06 GMT
وقالت الوكالة إن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة انخفض بنحو 10 مليارات قدم مكعبة، أو ما يعادل 10%، يوم الجمعة مقارنة بالخميس، حيث تم تجميد السوائل في الأنابيب والآبار في مناطق الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك تكساس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب المحلي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نقلت أن 28 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بالفعل بسبب الطقس العاصف والبرد الشديد والرياح والثلوج الكثيفة، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة طوال يوم عيد الميلاد بأكمله.
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
إلغاء آلاف الرحلات الجوية الأمريكية وتوقف عشرات القطارات بسبب العواصف الثلجية
09:53 GMT
وأدت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.
وفرضت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) تأخيرًا لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، لـ "سي إن إن" إن نظام الطيران الأمريكي "يعمل تحت ضغط هائل مع عاصفتين مختلفتين ورياح شديدة تؤثر على المطارات في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن نحو 10% من الرحلات الجوية الأمريكية ألغيت يوم الخميس.
وفي سياق متصل ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.
طالع أيضا: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
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