https://sputnikarabic.ae/20221226/الأطباء-الفرنسيون-يبدأون-إضرابا-لمدة-أسبوع-مطالبين-بمضاعفة-رسوم-استقبال-المرضى-1071637047.html
الأطباء الفرنسيون يبدأون إضرابا لمدة أسبوع مطالبين بمضاعفة رسوم استقبال المرضى
الأطباء الفرنسيون يبدأون إضرابا لمدة أسبوع مطالبين بمضاعفة رسوم استقبال المرضى
أطلق الأطباء الفرنسيون إضرابًا لمدة أسبوع، مطالبين بمضاعفة رسوم استقبال المرضى. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:17+0000
2022-12-26T21:17+0000
2022-12-26T21:17+0000
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باريس- سبوتنيك.ووفق ما ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، فقد أضرب الممارسون العامون الفرنسيون، بالإضافة إلى الأطباء من التخصصات الأخرى في العيادات الخاصة، من اليوم الاثنين إلى الـ2 من يناير/ كانون الثاني المقبل، مطالبين برسوم مضاعفة لاستقبال المرضى.ودعا الأطباء زملاءهم إلى إغلاق مكاتبهم اعتبارًا من اليوم الاثنين، مطالبين بزيادة رسوم قبول المرضى من 25 يورو (27 دولارًا) إلى 50 يورو، بالإضافة إلى مطالبتهم بظروف عمل أفضل، كما جاء في التقرير.ويعد هذا الإضراب ثاني احتجاج من نوعه خلال شهر، بعد أن أضرب الأطباء في أنحاء البلاد في أوائل ديسمبر / كانون الأول.ونظمت الإضراب جمعية أطباء من أجل الغد، والتي أُنشئت في سبتمبر 2022 للفت الانتباه إلى نقص الأطباء في البلاد والظروف الصعبة التي يعملون فيها، وكذلك النقابات العمالية، واتحاد أطباء فرنسا.وفي الصيف الماضي، نُظمت إضرابات للعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء فرنسا، للمطالبة برفع الأجور والمزيد من الموظفين، والتعبير عن عدم الرضا عن سياسات الرعاية الصحية للسلطات.أشارت النقابات العمالية في وقت سابق إلى أن فرنسا تواجه أزمة رعاية صحية، ويحاول العاملون في مجال الرعاية الصحية لفت الانتباه إلى الوضع في المستشفيات العامة والمؤسسات الطبية والاجتماعية على مدى السنوات الثلاث الماضية.طالع أيضا: أطباء العناية في فرنسا يرقصون على أنغام كورونا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20200616/أطباء-يحتجون-ويطالبون-برفع-أجورهم-في-جميع-أنحاء-فرنسا-فيديو-وصور-1045733372.html
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أخبار فرنسا , العالم
الأطباء الفرنسيون يبدأون إضرابا لمدة أسبوع مطالبين بمضاعفة رسوم استقبال المرضى
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أطلق الأطباء الفرنسيون إضرابًا لمدة أسبوع، مطالبين بمضاعفة رسوم استقبال المرضى.
باريس- سبوتنيك.ووفق ما ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، فقد أضرب الممارسون
العامون الفرنسيون، بالإضافة إلى الأطباء من التخصصات الأخرى في العيادات الخاصة، من اليوم الاثنين إلى الـ2 من يناير/ كانون الثاني المقبل، مطالبين برسوم مضاعفة لاستقبال المرضى.
ودعا الأطباء زملاءهم إلى إغلاق مكاتبهم اعتبارًا
من اليوم الاثنين، مطالبين بزيادة رسوم قبول المرضى من 25 يورو (27 دولارًا) إلى 50 يورو، بالإضافة إلى مطالبتهم بظروف عمل أفضل، كما جاء في التقرير.
ويعد هذا الإضراب ثاني احتجاج من نوعه خلال شهر، بعد أن أضرب الأطباء في أنحاء البلاد في أوائل ديسمبر / كانون الأول.
ونظمت الإضراب جمعية أطباء من أجل الغد، والتي أُنشئت في سبتمبر 2022 للفت الانتباه إلى نقص الأطباء في البلاد والظروف الصعبة التي يعملون فيها، وكذلك النقابات العمالية، واتحاد أطباء فرنسا.
ويشكو الأطباء من اكتظاظ المستشفيات وسط أوبئة الأنفلونزا وفيروس كورونا والتهاب القصيبات في البلاد.
وفي الصيف الماضي، نُظمت إضرابات للعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء فرنسا، للمطالبة برفع الأجور والمزيد من الموظفين، والتعبير عن عدم الرضا عن سياسات الرعاية الصحية للسلطات.
أشارت النقابات العمالية في وقت سابق إلى أن فرنسا تواجه أزمة رعاية صحية، ويحاول العاملون
في مجال الرعاية الصحية لفت الانتباه إلى الوضع في المستشفيات العامة والمؤسسات الطبية والاجتماعية على مدى السنوات الثلاث الماضية.