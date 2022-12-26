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الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية
الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية
أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وإصابة عدد من المهربين بنيران جنوده. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:22+0000
2022-12-26T13:22+0000
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جاء ذلك وفق ما أعلنه مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وقال المصدر: "رصدت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف أنه تم "تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".وأوضح أنه جرى بعد ذلك تكثيف عمليات التفتيش في المنطقة، ما أفضى إلى العثور على 738 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا، التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-تهريب-مخدرات-وإصابة-مهربين-قادمين-من-سوريا-1071097023.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية

13:22 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وإصابة عدد من المهربين بنيران جنوده.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.
وقال المصدر: "رصدت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف أنه تم "تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات وإصابة مهربين قادمين من سوريا
11 ديسمبر, 18:38 GMT
وأوضح أنه جرى بعد ذلك تكثيف عمليات التفتيش في المنطقة، ما أفضى إلى العثور على 738 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا، التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
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