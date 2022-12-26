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https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الصربي-يأمر-برفع-حالة-الاستعداد-القتالي-للقوات-المسلحة-1071637361.html
الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
أمر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:45+0000
2022-12-26T21:46+0000
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وأمر فوتشيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية، بأن "تكون القوات المسلحة الصربية على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي"، قائلا: "قررنا ذلك لحماية وحدة أراضي وسيادة صربيا وحماية جميع مواطني صربيا ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا".وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أرسل قائد الجيش إلى الحدود مع كوسوفو، مع استمرار تدهور العلاقات بين الجانبين المتنازعين، ووسط مخاوف من الانجرار إلى "صراع مسلح".وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، لكن بلغراد ترفض الاعتراف بهذه الخطوة وتشجع السكان الصرب البالغ عددهم 120 ألفا المتبقين على مقاومة سلطة بريشتينا الانفصالية والتي تحظى باعتراف دولي جزئي.وقال قائد الجيش الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش يوم الأحد، إن "الوضع هناك متأزم ومعقد"، مضيفا أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري.وقبل وقت قصير من مغادرة مويسيلوفيتش إلى الحدود، بثت العديد من وسائل الإعلام الصربية مقطع فيديو يمكن فيه سماع إطلاق نار، ونقلت عن مصادر إن "قتالا" وقع مساء الأحد عندما حاولت قوات كوسوفو تفكيك حاجز، وهو ما نفته شرطة كوسوفو.لكن قالت قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار غير مباشر وقع في 25 ديسمبر/ كانون الأول على مقربة شديدة من دورية تابعة لها، تضمنت عددا غير معروف من المسلحين.جاءت أحدث موجة من التوترات بعد أن كان من المقرر لإجراء انتخابات محلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، والتي قال الحزب السياسي الصربي الرئيسي إنه سيقاطعها.
https://sputnikarabic.ae/20221226/صربيا-ترسل-قائد-الجيش-إلى-حدود-كوسوفو-مع-تصاعد-المخاوف-من-اندلاع-صراع-مسلح-1071612775.html
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العالم, أخبار العالم الآن, صربيا
العالم, أخبار العالم الآن, صربيا

الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

21:45 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 21:46 GMT 26.12.2022)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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أمر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة.
وأمر فوتشيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية، بأن "تكون القوات المسلحة الصربية على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي"، قائلا: "قررنا ذلك لحماية وحدة أراضي وسيادة صربيا وحماية جميع مواطني صربيا ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا".
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أرسل قائد الجيش إلى الحدود مع كوسوفو، مع استمرار تدهور العلاقات بين الجانبين المتنازعين، ووسط مخاوف من الانجرار إلى "صراع مسلح".
وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، لكن بلغراد ترفض الاعتراف بهذه الخطوة وتشجع السكان الصرب البالغ عددهم 120 ألفا المتبقين على مقاومة سلطة بريشتينا الانفصالية والتي تحظى باعتراف دولي جزئي.
جنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
صربيا ترسل قائد الجيش إلى حدود كوسوفو مع تصاعد المخاوف من اندلاع "صراع مسلح"
12:16 GMT
وقال قائد الجيش الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش يوم الأحد، إن "الوضع هناك متأزم ومعقد"، مضيفا أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري.
وقبل وقت قصير من مغادرة مويسيلوفيتش إلى الحدود، بثت العديد من وسائل الإعلام الصربية مقطع فيديو يمكن فيه سماع إطلاق نار، ونقلت عن مصادر إن "قتالا" وقع مساء الأحد عندما حاولت قوات كوسوفو تفكيك حاجز، وهو ما نفته شرطة كوسوفو.
لكن قالت قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار غير مباشر وقع في 25 ديسمبر/ كانون الأول على مقربة شديدة من دورية تابعة لها، تضمنت عددا غير معروف من المسلحين.
جاءت أحدث موجة من التوترات بعد أن كان من المقرر لإجراء انتخابات محلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، والتي قال الحزب السياسي الصربي الرئيسي إنه سيقاطعها.
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