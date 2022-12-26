https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحتل-المركز-الأول-عالميا-في-المساعدات-الإنمائية-لعام-2021-1071611259.html
السعودية تحتل المركز الأول عالميا في المساعدات الإنمائية لعام 2021
السعودية تحتل المركز الأول عالميا في المساعدات الإنمائية لعام 2021
أعلن المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن المملكة تصدرت الدول المانحة في... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T11:42+0000
2022-12-26T11:42+0000
2022-12-26T11:42+0000
السعودية
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وأشار في بيان رسمي إلى أن السعودية تصدرت الدول المانحة بتقديم المساعدات الإنمائية بمبلغ 7.1 مليار دولار أمريكية، وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ولفت الربيعة إلى أن مساعدات السعودية الإنمائية لعام 2021، تشكل 1.05 بابمائة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة.وتابع الربيعة أن "السعودية بهذا الإنجاز تصدرت الدول المانحة، وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0.7 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية".وأضاف الدكتور عبد الله الربيعة أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقوم بعمل دؤوب لتسجيل مساعدات المملكة الإنسانية والتنموية في منصة المساعدات السعودية، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عام 2018، حيث يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات السعودية ذات العلاقة وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية".
https://sputnikarabic.ae/20221023/السعودية-تقدم-دعما-لوكالة-الأونروا-بقيمة-27-مليون-دولار-1069375172.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تحتل المركز الأول عالميا في المساعدات الإنمائية لعام 2021
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أعلن المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن المملكة تصدرت الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام الماضي 2021.
وأشار في بيان رسمي
إلى أن السعودية تصدرت الدول المانحة بتقديم المساعدات الإنمائية بمبلغ 7.1 مليار دولار أمريكية، وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت الربيعة إلى أن مساعدات السعودية الإنمائية لعام 2021، تشكل 1.05 بابمائة من الدخل القومي الإجمالي للمملكة.
وتابع الربيعة أن "السعودية بهذا الإنجاز تصدرت الدول المانحة، وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0.7 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية".
وأضاف الدكتور عبد الله الربيعة أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقوم بعمل دؤوب لتسجيل مساعدات المملكة الإنسانية والتنموية في منصة المساعدات السعودية، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عام 2018، حيث يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات السعودية ذات العلاقة وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية".