https://sputnikarabic.ae/20221226/العثور-على-8-ناجين-من-انهيار-ثلجي-غرب-النمسا-1071595820.html
العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا
العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا
عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T01:18+0000
2022-12-26T01:18+0000
2022-12-26T01:18+0000
العالم
أخبار النمسا
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عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.فيينا - سبوتنيك. ولا زال البحث جاريا عن شخصين، جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية.وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النمسا
العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا
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عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ
في غرب النمسا.
فيينا - سبوتنيك. ولا زال البحث جاريا عن شخصين، جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية.
وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.