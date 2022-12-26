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https://sputnikarabic.ae/20221226/العثور-على-8-ناجين-من-انهيار-ثلجي-غرب-النمسا-1071595820.html
العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا
العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا
عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.فيينا - سبوتنيك. ولا زال البحث جاريا عن شخصين، جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية.وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.
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العالم, أخبار النمسا
العالم, أخبار النمسا

العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجي غرب النمسا

01:18 GMT 26.12.2022
© STRINGERانهيار جليدي في تركيا
انهيار جليدي في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، أمس الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.
فيينا - سبوتنيك. ولا زال البحث جاريا عن شخصين، جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية.
وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.
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