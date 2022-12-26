https://sputnikarabic.ae/20221226/بوتين-حجم-التبادل-التجاري-بين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-يبلغ-100-مليار-دولار-بنهاية-العام-1071622678.html
بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام
بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:50+0000
2022-12-26T13:50+0000
2022-12-26T13:50+0000
روسيا
التبادل التجاري
رابطة الدول المستقلة
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار".وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".
https://sputnikarabic.ae/20221226/شركات-المعادن-الروسية-تعمل-على-تغيير-وجهة-الصادرات-1071604509.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, التبادل التجاري, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين
روسيا, التبادل التجاري, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين
بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار.
وقال بوتين خلال قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار".
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.
وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".