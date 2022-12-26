عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/بوتين-حجم-التبادل-التجاري-بين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-يبلغ-100-مليار-دولار-بنهاية-العام-1071622678.html
بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام
بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:50+0000
2022-12-26T13:50+0000
روسيا
التبادل التجاري
رابطة الدول المستقلة
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971687_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_a9f40fd6caebda4797b21c9e34aaee19.jpg
وقال بوتين خلال قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار".وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".
https://sputnikarabic.ae/20221226/شركات-المعادن-الروسية-تعمل-على-تغيير-وجهة-الصادرات-1071604509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971687_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_297396c2f911bba92b6840c2de9cd7d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, التبادل التجاري, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين
روسيا, التبادل التجاري, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين

بوتين: حجم التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة يبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام

13:50 GMT 26.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار.
وقال بوتين خلال قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ، اليوم الاثنين: "يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار".
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.
مصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
شركات المعادن الروسية تعمل على تغيير وجهة الصادرات
09:16 GMT
وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: "أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات. شركاتنا تقوم بتغيير وجهة الصادرات بمشاركة بعثات تجارية. وفي إطار المشروع الوطني، سيتم توفير تدابير الدعم اللوجستي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала