عربي
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20221226/تأجيل-30-رحلة-طيران-في-كوريا-الجنوبية-بعد-اختراق-المسيرات-الكورية-الشمالية-1071606697.html
تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية
تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية
أجلت السلطات الكورية الجنوبية، الاثنين، نحو 30 رحلة طيران، وذلك بعد اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:01+0000
2022-12-26T10:35+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03b1bcbebcc27a71082b63e97a2bfc35.jpg
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبًا بطلب من الجيش.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي.وذكرت "يونهاب" أن التوغل أدى إلى إطلاق 100 طلقة ونشر مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية.وأضافت أن إحدى الطائرات الحربية من طراز "كاي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_922ea27ad0a9a6661d3e554bbfadd8b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم العربي
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم العربي

تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية

10:01 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 26.12.2022)
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبرTelegram
أجلت السلطات الكورية الجنوبية، الاثنين، نحو 30 رحلة طيران، وذلك بعد اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبًا بطلب من الجيش.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي.
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"
20 ديسمبر, 09:04 GMT
وذكرت "يونهاب" أن التوغل أدى إلى إطلاق 100 طلقة ونشر مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية.
وأضافت أن إحدى الطائرات الحربية من طراز "كاي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала