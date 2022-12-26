https://sputnikarabic.ae/20221226/تأجيل-30-رحلة-طيران-في-كوريا-الجنوبية-بعد-اختراق-المسيرات-الكورية-الشمالية-1071606697.html
تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية
تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية
أجلت السلطات الكورية الجنوبية، الاثنين، نحو 30 رحلة طيران، وذلك بعد اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:01+0000
2022-12-26T10:01+0000
2022-12-26T10:35+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03b1bcbebcc27a71082b63e97a2bfc35.jpg
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبًا بطلب من الجيش.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي.وذكرت "يونهاب" أن التوغل أدى إلى إطلاق 100 طلقة ونشر مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية.وأضافت أن إحدى الطائرات الحربية من طراز "كاي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_922ea27ad0a9a6661d3e554bbfadd8b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم العربي
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم العربي
تأجيل 30 رحلة طيران في كوريا الجنوبية بعد اختراق المسيرات الكورية الشمالية
10:01 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
أجلت السلطات الكورية الجنوبية، الاثنين، نحو 30 رحلة طيران، وذلك بعد اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبًا بطلب من الجيش
.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي.
وذكرت "يونهاب" أن التوغل أدى إلى إطلاق 100 طلقة
ونشر مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية.
وأضافت أن إحدى الطائرات الحربية من طراز "كاي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.