https://sputnikarabic.ae/20221226/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يزور-مصر--1071623620.html

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر

يزور رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T14:00+0000

2022-12-26T14:00+0000

2022-12-26T14:00+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0a/1048074993_0:190:853:669_1920x0_80_0_0_e84ce94a4fe8f106c6bd774257d5a2c5.jpg

وخلال زيارته إلى مصر، يجري المنفي لقاءات مع مسؤولين مصريين، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما أنه من المقرر أن يلتقي المنفي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحسب البيان.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة واشنطن.وشهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشدد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفي، والذي أعرب بدوره عن التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، يوم الأربعاء الماضي، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".وأضافت: "سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر القادم في يناير/ كانون الثاني المقبل، يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة".

https://sputnikarabic.ae/20221224/بنغازي-تحيي-اليوم-الذكرى-الـ-71-لاستقلال-ليبيا-والانقسام-السياسي-يلقي-بظلاله-على-المشهد-1071546507.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مصر