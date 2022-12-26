https://sputnikarabic.ae/20221226/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يزور-مصر--1071623620.html
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر
يزور رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:00+0000
2022-12-26T14:00+0000
2022-12-26T14:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0a/1048074993_0:190:853:669_1920x0_80_0_0_e84ce94a4fe8f106c6bd774257d5a2c5.jpg
وخلال زيارته إلى مصر، يجري المنفي لقاءات مع مسؤولين مصريين، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما أنه من المقرر أن يلتقي المنفي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحسب البيان.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة واشنطن.وشهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشدد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفي، والذي أعرب بدوره عن التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، يوم الأربعاء الماضي، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".وأضافت: "سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر القادم في يناير/ كانون الثاني المقبل، يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/بنغازي-تحيي-اليوم-الذكرى-الـ-71-لاستقلال-ليبيا-والانقسام-السياسي-يلقي-بظلاله-على-المشهد-1071546507.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0a/1048074993_0:110:853:749_1920x0_80_0_0_5124c19a76f5bf760f49357a4960b04a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مصر
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مصر
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر
تابعنا عبر
يزور رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء.
وخلال زيارته إلى مصر، يجري المنفي لقاءات مع مسؤولين مصريين، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما أنه من المقرر أن يلتقي المنفي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحسب البيان.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة واشنطن.
وشهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشدد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفي، والذي أعرب بدوره عن التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، يوم الأربعاء الماضي، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا
بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".
وأضافت: "سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر القادم في يناير/ كانون الثاني المقبل، يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة".