https://sputnikarabic.ae/20221226/سائق-قطار-يصفع-رجلا-يسير-على-سكة-الحديد-فيديو-1071620127.html
سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو
سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو
تعتبر حوادث السكك الحديدة شائعة في الكثير من البلدان ولا سيما الدول ذات الاكتظاظ السكاني كالهند والصين وباكستان وغيرها. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:45+0000
2022-12-26T12:45+0000
2022-12-26T12:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ومؤخرا أصبحت هذه الحوادث أكثر شيوعا حيث أن بعص رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتقصدون تصوير مقاطع خطيرة بحثا عن الشهرة متجاهلين ما قد تخلفه هذه الأفعال من عواقب وخيمة.فيما يقوم البعض الآخر بالانتحار بإلقاء أنفسهم أمام القطار، أو يلقون حتفهم بالخطأ لأسباب عدة من أهمها الاستماع للموسيقا أو مقاطع الفيديو أثناء قطع سكة الحديد.وانتشر مقطع في الهند لشاب يمشي على سكة الحديد أثناء مرور قطار بشكل مستفز وبكامل وعيه، حيث لم تبد عليه معالم المفاجأة من دنو القطار.ومن اللافت للنظر أن المقطع تم تصويره من مراسل قناة تلفزيونية ومصور معه، مما يعني أن الفعل كان متوقعا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو
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تعتبر حوادث السكك الحديدة شائعة في الكثير من البلدان ولا سيما الدول ذات الاكتظاظ السكاني كالهند والصين وباكستان وغيرها.
ومؤخرا أصبحت هذه الحوادث أكثر شيوعا حيث أن بعص رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتقصدون تصوير مقاطع خطيرة بحثا عن الشهرة متجاهلين ما قد تخلفه هذه الأفعال من عواقب وخيمة.
فيما يقوم البعض الآخر بالانتحار بإلقاء أنفسهم أمام القطار، أو يلقون حتفهم بالخطأ لأسباب عدة من أهمها الاستماع للموسيقا أو مقاطع الفيديو أثناء قطع سكة الحديد.
وانتشر مقطع في الهند لشاب يمشي على سكة الحديد
أثناء مرور قطار بشكل مستفز وبكامل وعيه، حيث لم تبد عليه معالم المفاجأة من دنو القطار.
ولم يتمالك سائق القطار أعصابه إذ أوقف الرحلة ولاحق الشاب خلسة إلى أن صفعه في مؤخرة رأسه حيث سقط أرضا.
ومن اللافت للنظر أن المقطع تم تصويره من مراسل قناة تلفزيونية ومصور معه، مما يعني أن الفعل كان متوقعا.