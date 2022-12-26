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https://sputnikarabic.ae/20221226/سائق-قطار-يصفع-رجلا-يسير-على-سكة-الحديد-فيديو-1071620127.html
سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو
سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو
تعتبر حوادث السكك الحديدة شائعة في الكثير من البلدان ولا سيما الدول ذات الاكتظاظ السكاني كالهند والصين وباكستان وغيرها. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:45+0000
2022-12-26T12:45+0000
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ومؤخرا أصبحت هذه الحوادث أكثر شيوعا حيث أن بعص رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتقصدون تصوير مقاطع خطيرة بحثا عن الشهرة متجاهلين ما قد تخلفه هذه الأفعال من عواقب وخيمة.فيما يقوم البعض الآخر بالانتحار بإلقاء أنفسهم أمام القطار، أو يلقون حتفهم بالخطأ لأسباب عدة من أهمها الاستماع للموسيقا أو مقاطع الفيديو أثناء قطع سكة الحديد.وانتشر مقطع في الهند لشاب يمشي على سكة الحديد أثناء مرور قطار بشكل مستفز وبكامل وعيه، حيث لم تبد عليه معالم المفاجأة من دنو القطار.ومن اللافت للنظر أن المقطع تم تصويره من مراسل قناة تلفزيونية ومصور معه، مما يعني أن الفعل كان متوقعا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سائق قطار يصفع رجلا يسير على سكة الحديد... فيديو

12:45 GMT 26.12.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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تعتبر حوادث السكك الحديدة شائعة في الكثير من البلدان ولا سيما الدول ذات الاكتظاظ السكاني كالهند والصين وباكستان وغيرها.
ومؤخرا أصبحت هذه الحوادث أكثر شيوعا حيث أن بعص رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتقصدون تصوير مقاطع خطيرة بحثا عن الشهرة متجاهلين ما قد تخلفه هذه الأفعال من عواقب وخيمة.
فيما يقوم البعض الآخر بالانتحار بإلقاء أنفسهم أمام القطار، أو يلقون حتفهم بالخطأ لأسباب عدة من أهمها الاستماع للموسيقا أو مقاطع الفيديو أثناء قطع سكة الحديد.
وانتشر مقطع في الهند لشاب يمشي على سكة الحديد أثناء مرور قطار بشكل مستفز وبكامل وعيه، حيث لم تبد عليه معالم المفاجأة من دنو القطار.

ولم يتمالك سائق القطار أعصابه إذ أوقف الرحلة ولاحق الشاب خلسة إلى أن صفعه في مؤخرة رأسه حيث سقط أرضا.

ومن اللافت للنظر أن المقطع تم تصويره من مراسل قناة تلفزيونية ومصور معه، مما يعني أن الفعل كان متوقعا.
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