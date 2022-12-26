https://sputnikarabic.ae/20221226/عودة-ظهور-آفة-آكلة-الدماغ-في-كوريا-الجنوبية-1071623482.html
عودة ظهور آفة "آكلة الدماغ" في كوريا الجنوبية
عودة ظهور آفة "آكلة الدماغ" في كوريا الجنوبية
أبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة من نوعها "بالنيجلرية الدجاجية"، والتي يشار إليها عادة باسم "الأميبا الآكلة للدماغ". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:07+0000
2022-12-26T14:07+0000
2022-12-26T14:07+0000
مجتمع
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الصحة
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، وفاة مواطن كوري في الخمسينيات من عمره بعد عودته من تايلاند.وذكرت يونهاب أن "النيجلرية الدجاجية هي أميبا (وحيد خلية) توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته".وتم تسجيل 381 حالة بالنيجلرية الدجاجية حتى عام 2018 عالميا في دول كأمريكا والهند وتايلاند.
https://sputnikarabic.ae/20221025/وباء-الكوليرا-ينتشر-في-بلدات-لبنانية-وسط-انهيار-القطاع-الصحي-1069458730.html
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كوريا الجنوبية, العالم, الصحة
كوريا الجنوبية, العالم, الصحة
عودة ظهور آفة "آكلة الدماغ" في كوريا الجنوبية
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أبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة من نوعها "بالنيجلرية الدجاجية"، والتي يشار إليها عادة باسم "الأميبا الآكلة للدماغ".
ونقلت وكالة "يونهاب
" الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، وفاة مواطن كوري في الخمسينيات من عمره بعد عودته من تايلاند.
حيث عاد الرجل إلى كوريا الجنوبية في 10 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أربعة أشهر قضاها هناك، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي وتوفي يوم الثلاثاء في 20 ديسمبر.
وذكرت يونهاب أن "النيجلرية الدجاجية هي أميبا (وحيد خلية) توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته".
قلما ينتقل المرض من شخص لآخر لكن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها طلبت من السكان المحليين الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.
وتم تسجيل 381 حالة
بالنيجلرية الدجاجية حتى عام 2018 عالميا في دول كأمريكا والهند وتايلاند.