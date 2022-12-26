https://sputnikarabic.ae/20221226/منظمة-الصحة-العالمية-تنصح-بعدم-تلقي-جرعات-إضافية-من-لقاح-كورونا-1071622129.html
منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تلقي جرعات إضافية من لقاح كورونا
منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تلقي جرعات إضافية من لقاح كورونا
نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم تلقي جرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:26+0000
2022-12-26T13:26+0000
2022-12-26T13:26+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050180372_0:109:3402:2023_1920x0_80_0_0_9a6a9969e43040d29130d412971a38dc.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، على قناة "العربية".وقال الخولي: "حتى الآن لا ننصح بتلقي جرعات إضافية إلا لأشخاص محددين، الذين لديهم أمراض تختص بالمناعة"، مؤكدا أنه لا ينصح بالحصول على اللقاح بشكل جماعي.وتطرق الخولي إلى متحور الصين الجديد، لافتًا إلى أنه سريع الانتشار وقليل الخطورة.كانت حكومة إقليم تشجيانغ الواقع شرقي الصين قد كشفت، يوم الأحد، أنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكورونا يوميا، متوقعةً أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.وبالرغم من الارتفاع البالغ في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي خلال الأيام الخمسة الماضية حتى السبت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050180372_479:0:3176:2023_1920x0_80_0_0_928a86904bf7f7a4f6f1e581923d1e46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تلقي جرعات إضافية من لقاح كورونا
تابعنا عبر
نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم تلقي جرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، على قناة "العربية".
وقال الخولي: "حتى الآن لا ننصح بتلقي جرعات إضافية إلا لأشخاص محددين، الذين لديهم أمراض تختص بالمناعة"، مؤكدا أنه لا ينصح بالحصول على اللقاح
بشكل جماعي.
وتطرق الخولي إلى متحور الصين الجديد، لافتًا إلى أنه سريع الانتشار وقليل الخطورة.
كانت حكومة إقليم تشجيانغ الواقع شرقي الصين قد كشفت، يوم الأحد، أنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكورونا
يوميا، متوقعةً أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.
وبالرغم من الارتفاع البالغ في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي خلال الأيام الخمسة الماضية حتى السبت.