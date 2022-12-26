https://sputnikarabic.ae/20221226/لابيد-أحبطنا-هجوما-كبيرا-لتنظيمات-غزة-ونضالنا-لم-ينته-بعد-1071625498.html

لابيد: أحبطنا هجوما كبيرا لتنظيمات غزة... ونضالنا لم ينته بعد

لابيد: أحبطنا هجوما كبيرا لتنظيمات غزة... ونضالنا لم ينته بعد

كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد إسرائيل بعبوات ناسفة، وبتوجيهات من "منظمات فلسطينية في قطاع غزة". 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T14:49+0000

2022-12-26T14:49+0000

2022-12-26T14:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg

القدس- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، في بيان: "في ختام عملية استغرقت بضعة أسابيع، اعتقلت الأجهزة الأمنية إرهابيين في منطقة يهودا والسامرة، عملوا بدعم من التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة، وخططوا لتنفيذ عملية تفجيرية كبيرة في إسرائيل".وأضاف: "الحرب على البنى التحتية الإرهابية وعلى الإرهابيين تستمر يوميا، وعلى كل الجبهات تواصل الأجهزة الأمنية العمل على قطع أي محاولة للمساس بنا".وتابع لابيد: "النضال لم ينته بعد، فدولة إسرائيل تعمل باستمرار ودون تسامح ضد الإرهاب. هكذا فقط نستطيع أن نسمح بمواصلة الحياة الطبيعية إلى جانب مكافحة الإرهاب بشكل عنيد. ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل من يحاول المس بمواطنيها".قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه في إطار العملية، اعتقل عددا من النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين عملوا بتوجيهات من "لجان المقاومة" وتنظيم شهداء الأقصى في قطاع غزة، وأضاف: "كما تم ضبط العبوة الناسفة وكانت جاهزة للتفعيل، قبل تنفيذ هجوم كبير في إسرائيل".في سبتمبر/ أيلول الماضي، صادق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، على مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال عبر غارات جوية ضد أهداف فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية.يخضع قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما لحصار إسرائيلي خانق، رغم الدعوات الدولية لرفعه، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، رفضت دائما رفع هذا الحصار عن أكثر من مليوني فلسطيني، والذين يواجهون ظروفا معيشية قاسية.

https://sputnikarabic.ae/20221226/لابيد-نتنياهو-يشكل-حكومة-جنون-لن-نتركهم-يفككون-إسرائيل-1071622984.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي