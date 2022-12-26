https://sputnikarabic.ae/20221226/لافروف-الغرب-يفقد-فرصة-توجيه-الاقتصاد-العالمي-1071607044.html
لافروف: الغرب يفقد فرصة توجيه الاقتصاد العالمي
لافروف: الغرب يفقد فرصة توجيه الاقتصاد العالمي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الدول الغربية ستفقد قريبا قدرتها على توجيه الاقتصاد العالمي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:17+0000
2022-12-26T10:17+0000
2022-12-26T10:17+0000
روسيا
هيمنة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لافروف في لقاء مع رؤساء وسائل الإعلام الروسية "لقد تعثرنا كثيرا في هذا النظام. تقريبا جميع البلدان في فترة ما بعد الحرب، عندما كانت هذه الأدوات والآليات لا تزال تعتبر واعدة وتفي بتوازن مصالح جميع الدول، ولكن عملية فهم المخاطر والتهديدات الناشئة من مثل هذا الاعتماد نشط للغاية، وأنا أؤكد لكم أننا سنشهد في المستقبل القريب انخفاضا في قدرة الغرب، وتراجعا خطيرا للغاية في القدرة على توجيه الاقتصاد العالمي كما يريد". وأضاف لافروف، تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "نهاية التاريخ، أي الهيمنة الكاملة للأيديولوجية الليبرالية في العالم، "عندما أعلن فرانسيس فوكوياما قبل 30 عاما، حتى قبل ذلك، أن نهاية التاريخ قد جاءت، عندما كان يقصد بهذا الهيمنة الكاملة للأيديولوجيا الليبرالية والديمقراطية وأسلوب الحياة الليبرالي وهذا يعني أن النظام العالمي المنافس، ولقد اختفت الاشتراكية"، وبعد فترة سخر منها بسرعة. وبدأوا يقولون: هذه هي الطريقة التي أخطأ بها فرانسيس، لست بحاجة إلى إجراء توقعات بشكل قاطع. إذا نظرت إلى السياسة التي تنتهجها إدارة بايدن، فإنهم يريدون هذا بالضبط".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هيمنة, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, هيمنة, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: الغرب يفقد فرصة توجيه الاقتصاد العالمي
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الدول الغربية ستفقد قريبا قدرتها على توجيه الاقتصاد العالمي.
وقال لافروف في لقاء مع رؤساء وسائل الإعلام الروسية "لقد تعثرنا كثيرا في هذا النظام. تقريبا جميع البلدان في فترة ما بعد الحرب، عندما كانت هذه الأدوات والآليات لا تزال تعتبر واعدة وتفي بتوازن مصالح جميع الدول، ولكن عملية فهم المخاطر والتهديدات الناشئة من مثل هذا الاعتماد نشط للغاية، وأنا أؤكد لكم أننا سنشهد في المستقبل القريب انخفاضا في قدرة الغرب، وتراجعا خطيرا للغاية في القدرة على توجيه الاقتصاد العالمي كما يريد".
"نحن، كما قلنا أكثر من مرة: لن نركض خلف الغرب، لقد قطعوا جميع العلاقات تقريبًا. لدينا مع من نتعاون معه في المجال الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وفي الرياضة. وسنركز على أولئك الذين لم يخذلونا أبدًا. والذين توصلنا معهم أحيانا إلى حل وسط وصعب للغاية، ولكن عندما تم تحقيق التفاهم، لم يخدع أحد أبدًا. مع الغرب، كل شيء هو عكس ذلك تماما".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف، تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "نهاية التاريخ، أي الهيمنة الكاملة للأيديولوجية الليبرالية في العالم، "عندما أعلن فرانسيس فوكوياما قبل 30 عاما، حتى قبل ذلك، أن نهاية التاريخ قد جاءت، عندما كان يقصد بهذا الهيمنة الكاملة للأيديولوجيا الليبرالية والديمقراطية وأسلوب الحياة الليبرالي وهذا يعني أن النظام العالمي المنافس، ولقد اختفت الاشتراكية"، وبعد فترة سخر منها بسرعة. وبدأوا يقولون: هذه هي الطريقة التي أخطأ بها فرانسيس، لست بحاجة إلى إجراء توقعات بشكل قاطع. إذا نظرت إلى السياسة التي تنتهجها إدارة بايدن، فإنهم يريدون هذا بالضبط".