عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/مصدر-تركي-أردوغان-يناقش-خلال-اجتماعات-مع-الحكومة-الاثنين-مقترح-بوتين-إنشاء-مركز-للغاز-1071596030.html
مصدر تركي: أردوغان يناقش خلال اجتماعات مع الحكومة الاثنين مقترح بوتين إنشاء "مركز للغاز"
مصدر تركي: أردوغان يناقش خلال اجتماعات مع الحكومة الاثنين مقترح بوتين إنشاء "مركز للغاز"
أعلن مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع الحكومة، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ مشروع محور الغاز الذي اقترحه الرئيس... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T02:42+0000
2022-12-26T02:42+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
أنقرة - سبوتنيك. ووفق ما ذكره المصدر، "ستعقد الحكومة التركية اجتماعها الأخير غدا لعام 2022 برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو مسألة الغاز. ويشمل ذلك الربط بالمنظومة الوطنية للغاز المكتشفة في البحر الأسود ومشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي".هذا وقد أوعز الرئيسان الروسي والتركي في وقت سابق، بالعمل بشكل مفصّل على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا. حيث إنه من خلال هذا المركز، بشكل خاص، يُمكن تحويل خط إمدادات الغاز الروسي من السيل الشمالي المتضرر.الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، كان قد قال في وقت سابق، "إن العمل جار لإنشاء مركز للغاز في تركيا، وقد يتم اتخاذ قرار بشأنه في عام 2023".
https://sputnikarabic.ae/20221217/أردوغان-يصرح-أن-تركيا-تخطط-لتصبح-مركزا-عالميا-للغاز-في-أقرب-وقت-1071284910.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم

مصدر تركي: أردوغان يناقش خلال اجتماعات مع الحكومة الاثنين مقترح بوتين إنشاء "مركز للغاز"

02:42 GMT 26.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع الحكومة، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ مشروع محور الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك. ووفق ما ذكره المصدر، "ستعقد الحكومة التركية اجتماعها الأخير غدا لعام 2022 برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو مسألة الغاز. ويشمل ذلك الربط بالمنظومة الوطنية للغاز المكتشفة في البحر الأسود ومشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي".
هذا وقد أوعز الرئيسان الروسي والتركي في وقت سابق، بالعمل بشكل مفصّل على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا. حيث إنه من خلال هذا المركز، بشكل خاص، يُمكن تحويل خط إمدادات الغاز الروسي من السيل الشمالي المتضرر.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
أردوغان يصرح أن تركيا تخطط لتصبح مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت
17 ديسمبر, 06:44 GMT
الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، كان قد قال في وقت سابق، "إن العمل جار لإنشاء مركز للغاز في تركيا، وقد يتم اتخاذ قرار بشأنه في عام 2023".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:38 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала