https://sputnikarabic.ae/20221217/أردوغان-يصرح-أن-تركيا-تخطط-لتصبح-مركزا-عالميا-للغاز-في-أقرب-وقت-1071284910.html
أردوغان يصرح أن تركيا تخطط لتصبح مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت
أردوغان يصرح أن تركيا تخطط لتصبح مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط وتعمل من أجل أن تصبح تركيا مركزا عالميا للغاز الطبيعي في أقرب وقت. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T06:44+0000
2022-12-17T06:44+0000
2022-12-17T06:44+0000
رجب طيب أردوغان
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وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمس الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.وقال الرئيس التركي إن محطة سيليفري أصبحت أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.وتابع "لقد حددنا رؤيتنا للطاقة لتقليل اعتمادنا الخارجي على الموارد الأولية من 71% إلى 13%عام 2053، ونضع أهدافنا ونخطط لاستثماراتنا وفقا لذلك".وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق بأن تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع "مركز الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوزيع الغاز على أوروبا.وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، الشهر الماضي، أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الإلكترونية الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من بداية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يناقش-مع-غازبروم-إمدادات-الغاز-وإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-1071036384.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يصرح أن تركيا تخطط لتصبح مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط وتعمل من أجل أن تصبح تركيا مركزا عالميا للغاز الطبيعي في أقرب وقت.
وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمس الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.
وقال
الرئيس التركي إن محطة سيليفري أصبحت أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.
وأضاف "نهدف إلى جعل بلادنا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت".
وتابع "لقد حددنا رؤيتنا للطاقة لتقليل اعتمادنا الخارجي على الموارد الأولية من 71% إلى 13%عام 2053، ونضع أهدافنا ونخطط لاستثماراتنا وفقا لذلك".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.
وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق بأن تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع "مركز الغاز
" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوزيع الغاز على أوروبا.
وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، الشهر الماضي، أن تركيا
تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الإلكترونية الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من بداية عام 2023.