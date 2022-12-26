https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-خمسة-عسكريين-باكستانيين-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-إقليم-بلوشستان-1071595429.html
مقتل خمسة عسكريين باكستانيين بانفجار عبوة ناسفة في إقليم بلوشستان
مقتل خمسة عسكريين باكستانيين بانفجار عبوة ناسفة في إقليم بلوشستان
لقي خمسة عسكريين باكستانيين مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية،... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T00:20+0000
2022-12-26T00:20+0000
2022-12-26T00:20+0000
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وقال البيان "انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المجموعة القيادية. ونتيجة لذلك ارتقى 5 عسكريين منهم ضابط برتبة نقيب".ووقع الانفجار في منطقة كاهان في بلوشستان، حيث تجري عملية لمكافحة الإرهاب منذ يوم السبت، بحسب ما جاء في البيان.وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال الجناة جارية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.كان الجيش الباكستاني، أعلن الأحد، مقتل أحد جنوده وإرهابي قرب الحدود مع أفغانستان، عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى شمال غرب البلاد، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.
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أخبار باكستان, العالم
مقتل خمسة عسكريين باكستانيين بانفجار عبوة ناسفة في إقليم بلوشستان
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لقي خمسة عسكريين باكستانيين مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية، يوم الأحد.
وقال البيان "انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المجموعة القيادية. ونتيجة لذلك ارتقى 5 عسكريين منهم ضابط برتبة نقيب
".
ووقع الانفجار في منطقة كاهان في بلوشستان، حيث تجري عملية لمكافحة الإرهاب منذ يوم السبت، بحسب ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال الجناة جارية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
كان الجيش الباكستاني، أعلن الأحد، مقتل أحد جنوده وإرهابي قرب الحدود مع أفغانستان، عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى شمال غرب البلاد، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.