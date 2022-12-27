https://sputnikarabic.ae/20221227/أنقذوا-أطفالكم-كيف-يشكل-الهاتف-خطرا-ربما-يؤدي-للانتحار؟--1071650872.html

أنقذوا أطفالكم... كيف يشكل الهاتف خطرا ربما يؤدي للانتحار؟

أنقذوا أطفالكم... كيف يشكل الهاتف خطرا ربما يؤدي للانتحار؟

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس، الآباء من خطورة بعض الألعاب الالكترونية التي يقبل عليها أطفالهم، وتبادل الرسائل مع أشخاص دون معرفتهم مسبقا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T09:58+0000

2022-12-27T09:58+0000

2022-12-27T09:59+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104338/57/1043385731_0:29:1921:1109_1920x0_80_0_0_927ada22704f42a4dee10781ccf08ec4.jpg

وأوضحت الوكالة في بيان يوم الاثنين، أنه يتم استدراج الأطفال من خلال التأثير النفسي أو الإغراء الماديّ للحصول على معلومات خاصة بهم، للإيقاع بهم وجعلهم في حالة إدمان مفرط أو الوصول بهم إلى ممارسة العنف أو القتل أو دعوتهم إلى تنفيذ أعمال تنافسية تؤدي بهم إلى الانتحار.وذكرت الوكالة أمثلة من التطبيقات وهي "A4 Challenge - Le Jeu de foulard - Mariam - The blue Whale".ونصحت الوكالة أولياء الأمور بالتحدث مع الطفل حول مخاطر شبكة الإنترنت وكيفيّة تجنّبها وتعليم الطفل تجاهل الإعلانات الاشهارية المؤثرة، واعتماد برامج للتحكم في مدة استعمال الأطفال للحواسيب والهواتف ولتتبع أنشطة أطفالهم على الإنترنت، واعتماد برامج تساعد على فرز المحتوى وتمكن الطفل من امتيازات محدودة تحد من تثبيته المفرط للألعاب.وأوصت الوكالة الآباء بتعليم أبنائهم ممارسة أنشطة رياضية أو فكرية تحد من استعمال الطفل المفرط للألعاب الإلكترونية، والمراقبة المستمرة والذكية القائمة على الحوار البنّاء لنشاط الطفل تجاه الألعاب الإلكترونية.

https://sputnikarabic.ae/20221217/دراسة-أمريكية-إذا-بكى-طفلك-لا-تعطيه-الهاتف-لإلهائه-تلك-هي-الأضرار-1071289179.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات