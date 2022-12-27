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https://sputnikarabic.ae/20221227/أنقذوا-أطفالكم-كيف-يشكل-الهاتف-خطرا-ربما-يؤدي-للانتحار؟--1071650872.html
أنقذوا أطفالكم... كيف يشكل الهاتف خطرا ربما يؤدي للانتحار؟
أنقذوا أطفالكم... كيف يشكل الهاتف خطرا ربما يؤدي للانتحار؟
حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس، الآباء من خطورة بعض الألعاب الالكترونية التي يقبل عليها أطفالهم، وتبادل الرسائل مع أشخاص دون معرفتهم مسبقا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T09:58+0000
2022-12-27T09:59+0000
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وأوضحت الوكالة في بيان يوم الاثنين، أنه يتم استدراج الأطفال من خلال التأثير النفسي أو الإغراء الماديّ للحصول على معلومات خاصة بهم، للإيقاع بهم وجعلهم في حالة إدمان مفرط أو الوصول بهم إلى ممارسة العنف أو القتل أو دعوتهم إلى تنفيذ أعمال تنافسية تؤدي بهم إلى الانتحار.وذكرت الوكالة أمثلة من التطبيقات وهي "A4 Challenge - Le Jeu de foulard - Mariam - The blue Whale".ونصحت الوكالة أولياء الأمور بالتحدث مع الطفل حول مخاطر شبكة الإنترنت وكيفيّة تجنّبها وتعليم الطفل تجاهل الإعلانات الاشهارية المؤثرة، واعتماد برامج للتحكم في مدة استعمال الأطفال للحواسيب والهواتف ولتتبع أنشطة أطفالهم على الإنترنت، واعتماد برامج تساعد على فرز المحتوى وتمكن الطفل من امتيازات محدودة تحد من تثبيته المفرط للألعاب.وأوصت الوكالة الآباء بتعليم أبنائهم ممارسة أنشطة رياضية أو فكرية تحد من استعمال الطفل المفرط للألعاب الإلكترونية، والمراقبة المستمرة والذكية القائمة على الحوار البنّاء لنشاط الطفل تجاه الألعاب الإلكترونية.
https://sputnikarabic.ae/20221217/دراسة-أمريكية-إذا-بكى-طفلك-لا-تعطيه-الهاتف-لإلهائه-تلك-هي-الأضرار-1071289179.html
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منوعات
منوعات

أنقذوا أطفالكم... كيف يشكل الهاتف خطرا ربما يؤدي للانتحار؟

09:58 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 09:59 GMT 27.12.2022)
© Photo / Pixabay//Anviereطفل مع هاتف ذكي
طفل مع هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Photo / Pixabay//Anviere
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حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس، الآباء من خطورة بعض الألعاب الالكترونية التي يقبل عليها أطفالهم، وتبادل الرسائل مع أشخاص دون معرفتهم مسبقا.
وأوضحت الوكالة في بيان يوم الاثنين، أنه يتم استدراج الأطفال من خلال التأثير النفسي أو الإغراء الماديّ للحصول على معلومات خاصة بهم، للإيقاع بهم وجعلهم في حالة إدمان مفرط أو الوصول بهم إلى ممارسة العنف أو القتل أو دعوتهم إلى تنفيذ أعمال تنافسية تؤدي بهم إلى الانتحار.
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وذكرت الوكالة أمثلة من التطبيقات وهي "A4 Challenge - Le Jeu de foulard - Mariam - The blue Whale".
ونصحت الوكالة أولياء الأمور بالتحدث مع الطفل حول مخاطر شبكة الإنترنت وكيفيّة تجنّبها وتعليم الطفل تجاهل الإعلانات الاشهارية المؤثرة، واعتماد برامج للتحكم في مدة استعمال الأطفال للحواسيب والهواتف ولتتبع أنشطة أطفالهم على الإنترنت، واعتماد برامج تساعد على فرز المحتوى وتمكن الطفل من امتيازات محدودة تحد من تثبيته المفرط للألعاب.
كما نصحت الآباء بتعليم أبنائهم أن يخبروهم في حال وجود محتوى عنيف أو محاولة شخص مجهول تبادل الرسائل الإلكترونية معه، وكذلك ضرورة استشارة الوالدين قبل تثبيت أيّ لعبة على الحاسوب أوالهاتف، وتعليم الطفل عدم مشاركة أو نشر معلومات شخصية مع الغرباء.
وأوصت الوكالة الآباء بتعليم أبنائهم ممارسة أنشطة رياضية أو فكرية تحد من استعمال الطفل المفرط للألعاب الإلكترونية، والمراقبة المستمرة والذكية القائمة على الحوار البنّاء لنشاط الطفل تجاه الألعاب الإلكترونية.
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