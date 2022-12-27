https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-محلي-يتساءل-عن-أسباب-استقالات-القيادات-الحكومية-في-الكويت-16-قياديا-خلال-37-يوما-1071651380.html

إعلام محلي يتساءل عن أسباب استقالات القيادات الحكومية في الكويت... 16 قياديا خلال 37 يوما

إعلام محلي يتساءل عن أسباب استقالات القيادات الحكومية في الكويت... 16 قياديا خلال 37 يوما

طرحت تقاير إعلامية محلية تساؤلات حول ما شهدته الكويت مؤخرا من استقالات لقيادات في مختلف الدوائر الحكومية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T10:19+0000

2022-12-27T10:19+0000

2022-12-27T10:19+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

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فوفقا لجريدة "القبس" الإلكترونية ارتفع عدد تاركي المناصب داخل الكويت في مختلف الجهات الحكومية إلى "16 قيادياً خلال 37 يوماً، من 17 نوفمبر حتى أمس.ولفتت إلى أن هذه الاستقالات "تعمق المشكلات وتعطل المشاريع القائمة"، مشيرة إلى أن بعضها يكشف عن "التخبط وسوء التخطيط والتراخي في تنفيذ المشاريع الحيوية اللازمة لصيانة الطرق والتقاطعات وبناء الجسور وغيرها من أعمال تطويرية أصبحت ضرورية لحل الأزمة المرورية وتطوير شبكة الطرق".ونقلت الجريدة الكويتية عن "مصادر مسؤولة"، أن "هذا العدد الكبير وغير المسبوق من المستقيلين يزيد المشكلات في جهات الدولة ويعمق حالة اللااستقرار، ما يستلزم وقفة حاسمة، ووضع خطة عاجلة لشغل المناصب القيادية الشاغرة وتعيين قياديين فيها بالأصالة".وأشارت إلى أن البعض يتوقع أن تفتح الاستقالات المتتالية داخل الهيئة العامة للطرق والنقل، "المجال أمام إلغاء الهيئة، كما يطالب بذلك عدد من النواب وهي المطالبات التي سبق وتكررت بل وتمت مناقشتها قبل سنوات في مجلس الأمة".طالع أيضا: بعد استقالة الحكومة وحل البرلمان... هل تهدأ العاصفة السياسية في الكويت أم تتجدد؟

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