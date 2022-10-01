https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-محلي-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-لمناقشة-استقالة-الحكومة-1068465272.html

إعلام محلي: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة استقالة الحكومة

إعلام محلي: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة استقالة الحكومة

قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية سوف تعقد اجتماعا استثنائيا اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T06:58+0000

2022-10-01T06:58+0000

2022-10-01T06:58+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، سيعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا اليوم السبت.وكشفت أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة تقديم الحكومة استقالتها تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.طالع أيضا: الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة

https://sputnikarabic.ae/20220930/الانتخابات-الكويتية-54-نسبة-التغيير-في-تركيبة-المجلس-السابق-وامرأتان-ضمن-الفائزين---1068422566.html

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أخبار الكويت اليوم