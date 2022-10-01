https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-محلي-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-لمناقشة-استقالة-الحكومة-1068465272.html
إعلام محلي: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة استقالة الحكومة
إعلام محلي: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة استقالة الحكومة
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية سوف تعقد اجتماعا استثنائيا اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T06:58+0000
2022-10-01T06:58+0000
2022-10-01T06:58+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، سيعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا اليوم السبت.وكشفت أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة تقديم الحكومة استقالتها تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.طالع أيضا: الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
https://sputnikarabic.ae/20220930/الانتخابات-الكويتية-54-نسبة-التغيير-في-تركيبة-المجلس-السابق-وامرأتان-ضمن-الفائزين---1068422566.html
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أخبار الكويت اليوم
إعلام محلي: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة استقالة الحكومة
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قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية سوف تعقد اجتماعا استثنائيا اليوم السبت.
ووفقا لما نقلته
جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، سيعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا اليوم السبت.
وكشفت أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة تقديم الحكومة استقالتها تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.
وقالت المصادر: "رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سيقدم الشكر خلال الاجتماع للوزراء وجميع من أسهم في نجاح العملية الانتخابية وما أنجز خلال الفترة الماضية".
وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.