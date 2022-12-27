https://sputnikarabic.ae/20221227/اختفاء-أوكرانيا-وتفكك-الاتحاد-الأوروبي-توقعات-ميدفيديف-لعام-2023-1071640957.html
اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي... توقعات ميدفيديف لعام 2023
اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي... توقعات ميدفيديف لعام 2023
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، "توقعات مستقبلية" لعام 2023 على تلغرام. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T06:52+0000
2022-12-27T06:52+0000
2022-12-27T07:03+0000
مجتمع
روسيا
ميدفيديف
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وكتب: "يعطي الكثيرون توقعات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح أكثر ما هو غير متوقع. وسنقدم مساهمتنا أيضًا".وأشار ميدفيديف إلى أن أسعار الطاقة قد تصل في عام 2023 إلى 150 دولارًا للنفط ونحو 5000 دولار للغاز.كما يعتقد ميدفيديف أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة.كتب ميدفيديف: "تشكيل الرايخ الرابع على أساس ألمانيا وتوابعها (بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين)".في هذه الحالة، يمكن للدولة الجديدة أن تخوض حربًا مع فرنسا.اقترح ميدفيديف أيضًا أن التغييرات في الوضع الجيوسياسي في المنطقة قد تشمل تقسيم أوروبا إلى جانب تقسيم جديد لبولندا.بالإضافة إلى ذلك، قد يتم انتقال حكم أيرلندا الشمالية من لندن إلى دبلن.ستؤثر التغييرات أيضًا على نصف الكرة الغربي.بعد ذلك، يمكن أن يفوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. سيترأس تلك الدول التي سيسيطر عليها أنصار "الحزب الجمهوري" في الحرب الأهلية.كما توقع ميدفيديف نقل جميع أسواق الأسهم الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، وإنهاء نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتخلي عن اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية والعودة إلى معيار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، سينتقل المجتمع العالمي إلى الاستخدام النشط للعملات الورقية الرقمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميدفيديف
اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي... توقعات ميدفيديف لعام 2023
06:52 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، "توقعات مستقبلية" لعام 2023 على تلغرام.
وكتب: "يعطي الكثيرون توقعات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح أكثر ما هو غير متوقع. وسنقدم مساهمتنا أيضًا
".
وأشار ميدفيديف إلى أن أسعار الطاقة قد تصل في عام 2023 إلى 150 دولارًا للنفط ونحو 5000 دولار للغاز.
كما يعتقد ميدفيديف أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير الخريطة السياسية للمنطقة أيضًا. هكذا، قد تستولي بولندا والمجر على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، وستختفي أوكرانيا من الوجود.
كتب ميدفيديف: "تشكيل الرايخ الرابع على أساس ألمانيا وتوابعها (بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين)".
في هذه الحالة، يمكن للدولة الجديدة أن تخوض حربًا مع فرنسا.
اقترح ميدفيديف أيضًا أن التغييرات في الوضع الجيوسياسي في المنطقة قد تشمل تقسيم أوروبا إلى جانب تقسيم جديد لبولندا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم انتقال حكم أيرلندا الشمالية من لندن إلى دبلن.
ستؤثر التغييرات أيضًا على نصف الكرة الغربي.
وكتب ميدفيديف أيضا "حرب أهلية في الولايات المتحدة، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين. وإنشاء ولاية اتحادية لتكساس والمكسيك".
بعد ذلك، يمكن أن يفوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. سيترأس تلك الدول التي سيسيطر عليها أنصار "الحزب الجمهوري" في الحرب الأهلية.
كما توقع ميدفيديف نقل جميع أسواق الأسهم الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، وإنهاء نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتخلي عن اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية والعودة إلى معيار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، سينتقل المجتمع العالمي إلى الاستخدام النشط للعملات الورقية الرقمية.