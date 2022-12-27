https://sputnikarabic.ae/20221227/اختفاء-أوكرانيا-وتفكك-الاتحاد-الأوروبي-توقعات-ميدفيديف-لعام-2023-1071640957.html

اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي... توقعات ميدفيديف لعام 2023

اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي... توقعات ميدفيديف لعام 2023

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، "توقعات مستقبلية" لعام 2023 على تلغرام. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T06:52+0000

2022-12-27T06:52+0000

2022-12-27T07:03+0000

مجتمع

روسيا

ميدفيديف

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وكتب: "يعطي الكثيرون توقعات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح أكثر ما هو غير متوقع. وسنقدم مساهمتنا أيضًا".وأشار ميدفيديف إلى أن أسعار الطاقة قد تصل في عام 2023 إلى 150 دولارًا للنفط ونحو 5000 دولار للغاز.كما يعتقد ميدفيديف أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة.كتب ميدفيديف: "تشكيل الرايخ الرابع على أساس ألمانيا وتوابعها (بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين)".في هذه الحالة، يمكن للدولة الجديدة أن تخوض حربًا مع فرنسا.اقترح ميدفيديف أيضًا أن التغييرات في الوضع الجيوسياسي في المنطقة قد تشمل تقسيم أوروبا إلى جانب تقسيم جديد لبولندا.بالإضافة إلى ذلك، قد يتم انتقال حكم أيرلندا الشمالية من لندن إلى دبلن.ستؤثر التغييرات أيضًا على نصف الكرة الغربي.بعد ذلك، يمكن أن يفوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. سيترأس تلك الدول التي سيسيطر عليها أنصار "الحزب الجمهوري" في الحرب الأهلية.كما توقع ميدفيديف نقل جميع أسواق الأسهم الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، وإنهاء نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتخلي عن اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية والعودة إلى معيار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، سينتقل المجتمع العالمي إلى الاستخدام النشط للعملات الورقية الرقمية.

ميدفيديف

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