https://sputnikarabic.ae/20221227/إعلام-توقعات-بوتين-بشأن-باتريوت-الأمريكية-قد-تتحقق-1071639127.html
إعلام: توقعات بوتين بشأن "باتريوت" الأمريكية قد تتحقق
إعلام: توقعات بوتين بشأن "باتريوت" الأمريكية قد تتحقق
يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون أن تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعواقب إمداد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الأمريكية قد يتحقق. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:00+0000
2022-12-27T05:00+0000
2022-12-27T05:14+0000
رصد عسكري
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توقع فلاديمير بوتين، في محادثة مع وسائل الإعلام الروسية، مؤخرًا أن الجيش الروسي سيدمر أنظمة "باتريوت" إذا كانت موجودة على أراضي أوكرانيا. كما لفت الانتباه إلى أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي هو نظام قتالي عفا عليه الزمن إلى حد ما.وفقًا للخبراء الأمريكيين، فإنهم حتى في الغرب يشكون في نجاح استخدام "باتريوت" في أوكرانيا، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".قال الخبراء: "حديثه (فلاديمير بوتين) يتبع الوعد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بباتريوت في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن".وأضاف الخبراء: "واجه نظام الصواريخ صعوبة كبيرة في التعامل مع صواريخ سكود محلية الصنع والصواريخ السوفيتية التي تعود إلى الستينيات. إن قدرتها على تحييد صواريخ القرن الحادي والعشرين الروسية مثل إسكندر، هي موضع تساؤل كبير".لفت الخبراء الأمريكيون الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تقوم على نطاق واسع بتصدير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وتزويد دول الناتو وحلفائها الآخرين بها. ومع ذلك، لم يكن أداء الأنظمة القتالية جيدًا في صد الضربات الجوية ضد المملكة العربية السعودية والكويت. إذا فشل نظام الصواريخ في أوكرانيا أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى وضع حد لاحتمالات زيادة مبيعاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: توقعات بوتين بشأن "باتريوت" الأمريكية قد تتحقق
05:00 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون أن تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعواقب إمداد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الأمريكية قد يتحقق.
توقع فلاديمير بوتين، في محادثة مع وسائل الإعلام الروسية، مؤخرًا أن الجيش الروسي سيدمر أنظمة "باتريوت" إذا كانت موجودة على أراضي أوكرانيا. كما لفت الانتباه إلى أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي هو نظام قتالي عفا عليه الزمن إلى حد ما.
وفقًا للخبراء الأمريكيين، فإنهم حتى في الغرب يشكون في نجاح استخدام "باتريوت" في أوكرانيا، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".
قال الخبراء: "حديثه (فلاديمير بوتين) يتبع الوعد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بباتريوت في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن".
وأكد الخبراء أن "باتريوت" بالكاد يمكن أن يسمى سلاحًا قادرًا على التأثير في مسار الأزمة الأوكرانية. والسبب في ذلك هو السمعة المشكوك فيها للغاية لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، فضلاً عن عددها المحدود. لن تحصل كييف على الكثير من هذه الأنظمة.
وأضاف الخبراء: "واجه نظام الصواريخ صعوبة كبيرة في التعامل مع صواريخ سكود محلية الصنع والصواريخ السوفيتية التي تعود إلى الستينيات. إن قدرتها على تحييد صواريخ القرن الحادي والعشرين الروسية مثل إسكندر، هي موضع تساؤل كبير".
لفت الخبراء الأمريكيون الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تقوم على نطاق واسع بتصدير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وتزويد دول الناتو وحلفائها الآخرين بها. ومع ذلك، لم يكن أداء الأنظمة القتالية جيدًا في صد الضربات الجوية ضد المملكة العربية السعودية والكويت. إذا فشل نظام الصواريخ في أوكرانيا أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى وضع حد لاحتمالات زيادة مبيعاته.