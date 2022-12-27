https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاعات-قياسية-جديدة-في-حرارة-القطبين-وصدمة-البوزون-دبليو-وانتشار-جفاف-الأنهار---1071669081.html
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
تسبب البوزون W في صدمة كبيرة لعلماء فيزياء الجسيمات في عام 2022 . ولا يزال علماء الفيزياء في حيرة من أمرهم من قياس جديد للجسيم الأساسي والذي لا يتفق مع فهمنا... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:25+0000
2022-12-27T16:25+0000
2022-12-27T16:25+0000
راديو
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071668910_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_eb09602464f9f564b5e50dce62406ab5.png
27~12 Sciences mirrors
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
تقترح دراستان جديدتان أن بعض الترتيبات الرباعية السطوح للمجرات تفوق عدد صور المرآة الخاصة بها، ما قد يعكس تفاصيل ولادة الكون. لكن لا يزال تأكيد هذه النتائج مطلوبا.نهر كولورادو هو شريان الحياة في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكنه اليوم مستنفد بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستخدام والجفاف الشديد والتغير المناخي.وفي هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو جون دالتون الكيميائي والفيزيائي وعالم الطقس الذي وضع النظرية الذرية الحديثة المسماة باسمه.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071668910_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_fec7e12a05ca33c4a30239a2a99c04d3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
تابعنا عبر
تسبب البوزون W في صدمة كبيرة لعلماء فيزياء الجسيمات في عام 2022 . ولا يزال علماء الفيزياء في حيرة من أمرهم من قياس جديد للجسيم الأساسي والذي لا يتفق مع فهمنا الحالي للكون.
تقترح دراستان جديدتان أن بعض الترتيبات الرباعية السطوح للمجرات تفوق عدد صور المرآة الخاصة بها، ما قد يعكس تفاصيل ولادة الكون. لكن لا يزال تأكيد هذه النتائج مطلوبا.
كشفت دراسة أن اتباع الأمهات نظاما غذائيا عالي الدهون، في أثناء فترة حملهن، يمكنه أن يغير سلوك أطفالهن، وأن هذه التغيرات السلوكية تستمر حتى فترة بلوغهم، لدى الفئران على أقل تقدير.
نهر كولورادو هو شريان الحياة في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكنه اليوم مستنفد بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستخدام والجفاف الشديد والتغير المناخي.
في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي ونتعرف على مصطلح وطبيعة وحقيقة الإليكترون تاريخيا وحديثا عبر طبيعته وتشكله وبنيته الفيزيائية وتفاعلاته مع المحيط.
وفي هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو جون دالتون الكيميائي والفيزيائي وعالم الطقس الذي وضع النظرية الذرية الحديثة المسماة باسمه.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد