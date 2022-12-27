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بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته عن الدول التي وضعت سقفا للأسعار
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاعات-قياسية-جديدة-في-حرارة-القطبين-وصدمة-البوزون-دبليو-وانتشار-جفاف-الأنهار---1071669081.html
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
تسبب البوزون W في صدمة كبيرة لعلماء فيزياء الجسيمات في عام 2022 . ولا يزال علماء الفيزياء في حيرة من أمرهم من قياس جديد للجسيم الأساسي والذي لا يتفق مع فهمنا... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:25+0000
2022-12-27T16:25+0000
راديو
مرايا العلوم
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27~12 Sciences mirrors
ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار
تقترح دراستان جديدتان أن بعض الترتيبات الرباعية السطوح للمجرات تفوق عدد صور المرآة الخاصة بها، ما قد يعكس تفاصيل ولادة الكون. لكن لا يزال تأكيد هذه النتائج مطلوبا.نهر كولورادو هو شريان الحياة في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكنه اليوم مستنفد بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستخدام والجفاف الشديد والتغير المناخي.وفي هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو جون دالتون الكيميائي والفيزيائي وعالم الطقس الذي وضع النظرية الذرية الحديثة المسماة باسمه.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون دبليو وانتشار جفاف الأنهار

16:25 GMT 27.12.2022
راديو
27~12 Sciences mirrors
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تسبب البوزون W في صدمة كبيرة لعلماء فيزياء الجسيمات في عام 2022 . ولا يزال علماء الفيزياء في حيرة من أمرهم من قياس جديد للجسيم الأساسي والذي لا يتفق مع فهمنا الحالي للكون.
تقترح دراستان جديدتان أن بعض الترتيبات الرباعية السطوح للمجرات تفوق عدد صور المرآة الخاصة بها، ما قد يعكس تفاصيل ولادة الكون. لكن لا يزال تأكيد هذه النتائج مطلوبا.
كشفت دراسة أن اتباع الأمهات نظاما غذائيا عالي الدهون، في أثناء فترة حملهن، يمكنه أن يغير سلوك أطفالهن، وأن هذه التغيرات السلوكية تستمر حتى فترة بلوغهم، لدى الفئران على أقل تقدير.
نهر كولورادو هو شريان الحياة في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكنه اليوم مستنفد بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستخدام والجفاف الشديد والتغير المناخي.
في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي ونتعرف على مصطلح وطبيعة وحقيقة الإليكترون تاريخيا وحديثا عبر طبيعته وتشكله وبنيته الفيزيائية وتفاعلاته مع المحيط.
وفي هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو جون دالتون الكيميائي والفيزيائي وعالم الطقس الذي وضع النظرية الذرية الحديثة المسماة باسمه.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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