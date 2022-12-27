https://sputnikarabic.ae/20221227/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-12-مسلحا-من-الأكراد-بضربات-للجيش-شمالي-سوريا-1071651697.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من الأكراد بضربات للجيش شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من الأكراد بضربات للجيش شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 12 إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:22+0000
2022-12-27T10:22+0000
2022-12-27T10:24+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "تحييد الإرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" جرى في مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وقال أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء، "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، الأحد الماضي، في 25 ديسمبر/ كانون الأول، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هاتاي".وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الدفاع التركية تعلن تحييد 12 مسلحا من الأكراد بضربات للجيش شمالي سوريا
10:22 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 12 إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "تحييد الإرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" جرى في مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا
.
وقال أردوغان في خطاب للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء، "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".
وقام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، الأحد الماضي، في 25 ديسمبر/ كانون الأول، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هاتاي".
وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.