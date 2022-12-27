https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-وإيران-يشكلان-لجنة-للتعاون-في-المجال-الصحي-1071678476.html
العراق وإيران يشكلان لجنة للتعاون في المجال الصحي
العراق وإيران يشكلان لجنة للتعاون في المجال الصحي
أعلنت وزارتا الصحة العراقية والإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي بين بغداد وطهران. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T21:41+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزيري الصحة العراقي والإيراني، صالح مهدي الحسناوي، وبهرام عين اللهي، في بغداد. وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.كذلك ناقشا تبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية.كما أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وإجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.كما ستتولى اللجنة، التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين، لإصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، وإجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الإيرانية في كربلاء.
https://sputnikarabic.ae/20221227/السوداني-يصدر-أمرا-بـمسك-الخط-الصفري-بين-العراق-وسوريا-وإيران-1071658899.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق وإيران يشكلان لجنة للتعاون في المجال الصحي
21:41 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 21:42 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارتا الصحة العراقية والإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي بين بغداد وطهران.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزيري الصحة العراقي والإيراني، صالح مهدي الحسناوي، وبهرام عين اللهي، في بغداد.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
كذلك ناقشا تبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية.
كما أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وإجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.
كما ستتولى اللجنة، التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين، لإصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، وإجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الإيرانية في كربلاء.