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https://sputnikarabic.ae/20221227/بوتين-في-لقاء-مع-باشينيان-القضية-الأساسية-هي-تسوية-الوضع-في-قره-باغ-1071652498.html
بوتين في لقاء مع باشينيان: القضية الأساسية هي تسوية الوضع في قره باغ
بوتين في لقاء مع باشينيان: القضية الأساسية هي تسوية الوضع في قره باغ
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سان بطرسبورغ، أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا يتطور بشكل... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:41+0000
2022-12-27T10:41+0000
روسيا
لقاء
نيكول باشينيان
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين "في الآونة الأخيرة، عقدنا اجتماعًا للجنة الحكومية الدولية، صرح زملاؤنا بأن الوضع في اقتصادنا يتطور بشكل إيجابي للغاية. خلال 10 أشهر من هذا العام، كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% نتيجة جيدة. لقد بدأنا بالأمس ( مناقشة)، نجحنا نحن الثلاثة في الحديث. بالطبع، القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية - الأذربيجانية، كل ما يتعلق بقره باغ". كما وعد بوتين بمناقشة هذه القضايا بالتفصيل.هذا وتنعقد قمة غير رسمية لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ يومي 26 و27 ديسمبر. زار السياسيون يوم الثلاثاء المتحف الروسي، كما أجرى الرئيس الروسي هناك محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
https://sputnikarabic.ae/20221223/مؤتمر-صحفي-مشترك-لوزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأذربيجاني-1071521713.html
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روسيا, لقاء, نيكول باشينيان, فلاديمير بوتين
روسيا, لقاء, نيكول باشينيان, فلاديمير بوتين

بوتين في لقاء مع باشينيان: القضية الأساسية هي تسوية الوضع في قره باغ

10:41 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سان بطرسبورغ، أن الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا يتطور بشكل إيجابي للغاية، لكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في ناغورني قره باغ.
وقال بوتين "في الآونة الأخيرة، عقدنا اجتماعًا للجنة الحكومية الدولية، صرح زملاؤنا بأن الوضع في اقتصادنا يتطور بشكل إيجابي للغاية. خلال 10 أشهر من هذا العام، كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73% نتيجة جيدة. لقد بدأنا بالأمس ( مناقشة)، نجحنا نحن الثلاثة في الحديث. بالطبع، القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية - الأذربيجانية، كل ما يتعلق بقره باغ". كما وعد بوتين بمناقشة هذه القضايا بالتفصيل.
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هذا وتنعقد قمة غير رسمية لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ يومي 26 و27 ديسمبر. زار السياسيون يوم الثلاثاء المتحف الروسي، كما أجرى الرئيس الروسي هناك محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
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