https://sputnikarabic.ae/20221227/تركيا-التنسيق-مع-السعودية-يعود-بالفائدة-على-المنطقة-ونولي-أهمية-لأمن-دول-الخليج-1071641167.html
تركيا: التنسيق مع السعودية يعود بالفائدة على المنطقة ونولي أهمية لأمن دول الخليج
تركيا: التنسيق مع السعودية يعود بالفائدة على المنطقة ونولي أهمية لأمن دول الخليج
قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن "التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:00+0000
2022-12-27T07:00+0000
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رجب طيب أردوغان
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وأضاف شنطوب، في كلمة خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة، إن "الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، وأن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وذكر رئيس البرلمان التركي، أن بلاده "تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض"، وقال إنها "ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها".ولفت إلى أن "تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص، ونهدف إلى خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي أهمية خاصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة".وكانت الرئاسة التركية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة أنقرة.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، جرى لقاء أردوغان مع آل الشيخ في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام، لافتة إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حضر اللقاء المغلق.وفي 22 يوينو/ حزيران الماضي، استقبل أردوغان، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أجرى وقتها أول زيارة رسمية له إلى تركيا.جاءت زيارة ابن سلمان إلى تركيا، بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، والتي كانت أيضا هي الأولى له منذ 5 سنوات في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يستقبل-رئيس-مجلس-الشورى-السعودي-بعيدا-عن-وسائل-الإعلام-1071626888.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
تركيا: التنسيق مع السعودية يعود بالفائدة على المنطقة ونولي أهمية لأمن دول الخليج
07:00 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن "التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها".
وأضاف شنطوب، في كلمة خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة، إن "الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، وأن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وذكر رئيس البرلمان التركي، أن بلاده "تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض"، وقال إنها "ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها".
ولفت إلى أن "تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص، ونهدف إلى خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي أهمية خاصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة".
وكانت الرئاسة التركية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي
عبد الله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة أنقرة.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، جرى لقاء أردوغان مع آل الشيخ
في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام، لافتة إلى أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حضر اللقاء المغلق.
وفي 22 يوينو/ حزيران الماضي، استقبل أردوغان
، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أجرى وقتها أول زيارة رسمية له إلى تركيا.
جاءت زيارة ابن سلمان إلى تركيا، بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، والتي كانت أيضا هي الأولى له منذ 5 سنوات في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.