https://sputnikarabic.ae/20221227/رسميا-نادي-النصر-السعودي-يحسم-الجدل-حول-تعاقده-مع-رونالدو-1071666893.html
رسميا... نادي النصر السعودي يحسم الجدل حول تعاقده مع رونالدو
رسميا... نادي النصر السعودي يحسم الجدل حول تعاقده مع رونالدو
حسم مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:37+0000
2022-12-27T15:37+0000
2022-12-27T15:37+0000
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وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، إن معظم ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر "غير صحيح ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أن لدى رونالدو عرضا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني على الطاولة من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر.وقبل يومين، سئل المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو سالازار، على أنباء التفاوض مع رونالدو فأجاب في تصريحات لموقع "فلاش سكور" الرياضي، بأنه "من غير المسموح له بتأكيد أو نفي صفقة الانتقال".وكانت صحفية "ماركا" الإسبانية، قالت إن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي، لافتة إلى أن النصر قدم عرضا لرونالدو للتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو كراتب سنوي.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى أزمة رونالدو، وقال إن اللاعب تعرض لمقاطعة سياسية خلال بطولة كأس العالم، مشيرا إلى مناصرته "القضية الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-رونالدو-يدافع-عن-القضية-الفلسطينية-وتعرض-لمقاطعة-سياسية-بكأس-العالم-1071604700.html
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رياضة, قطر, أخبار السعودية اليوم
رياضة, قطر, أخبار السعودية اليوم
رسميا... نادي النصر السعودي يحسم الجدل حول تعاقده مع رونالدو
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حسم مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير/كانون الثاني.
وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، إن معظم ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر "غير صحيح ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".
وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أن لدى رونالدو عرضا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني على الطاولة من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر.
وقبل يومين، سئل المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو سالازار، على أنباء التفاوض مع رونالدو فأجاب في تصريحات لموقع "فلاش سكور
" الرياضي، بأنه "من غير المسموح له بتأكيد أو نفي صفقة الانتقال".
وكانت صحفية "ماركا" الإسبانية، قالت إن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي، لافتة إلى أن النصر قدم عرضا لرونالدو للتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو كراتب سنوي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى أزمة رونالدو، وقال إن اللاعب تعرض لمقاطعة سياسية خلال بطولة كأس العالم، مشيرا إلى مناصرته "القضية الفلسطينية".