https://sputnikarabic.ae/20221227/زعيم-كوريا-الشمالية-قوتنا-العسكرية-ازدادت-ونحتاج-إلى-سياسات-نضالية-أكثر-حماسا-1071657534.html
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا العسكرية ازدادت ونحتاج إلى سياسات نضالية أكثر حماسا
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا العسكرية ازدادت ونحتاج إلى سياسات نضالية أكثر حماسا
ناقش زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سياسات بيونغ يانغ ومهماتها الرئيسية لعام 2023، خلال الجلسة العامة السادسة الموسعة لحزب "العمال"، احتفالا بالذكرى الـ50... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:34+0000
2022-12-27T12:34+0000
2022-12-27T12:34+0000
كوريا الشمالية
العالم
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وخلال الاجتماع الذي أقيم أمس الاثنين، داخل قاعة مانسوديه في بيونغ يانغ، تمت الموافقة على 5 بنود رئيسية لجدول الأعمال بالإجماع، بما في ذلك مراجعة سياسات الدولة الرئيسية لهذا العام، بالإضافة إلى خطة العمل ومسودة ميزانية الدولة للعام المقبل، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وحث زعيم كوريا الشمالية في الاجتماع، على تحقيق الأهداف الرئيسية في القطاعات الصناعية الرئيسية خلال العام المقبل 2023، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات.وشدد على أن القوة الوطنية لكوريا الشمالية "ازدادت بشكل ملحوظ في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية"، و"تم إحراز نجاحات وتقدم في تنفيذ المهام الضخمة"، التي تم تحديدها في الجلسات العامة السابقة".كما طالب كيم بالحاجة إلى "وضع سياسات نضالية أكثر ثقة وحماسا" على أساس الخبرات المكتسبة من خلال "المثابرة على جميع الصعوبات".يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية حدثا لإحياء ذكرى اعتماد البلاد للدستور منذ توليه السلطة في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20221225/كوريا-الشمالية-تحدد-سياساتها-ومهامها-الرئيسية-لعام-2023-خلال-الأسبوع-الحالي-1071565813.html
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كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية: قوتنا العسكرية ازدادت ونحتاج إلى سياسات نضالية أكثر حماسا
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ناقش زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سياسات بيونغ يانغ ومهماتها الرئيسية لعام 2023، خلال الجلسة العامة السادسة الموسعة لحزب "العمال"، احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيس كوريا الشمالية لدستورها الاشتراكي.
وخلال الاجتماع الذي أقيم أمس الاثنين، داخل قاعة مانسوديه في بيونغ يانغ، تمت الموافقة على 5 بنود رئيسية لجدول الأعمال بالإجماع، بما في ذلك مراجعة سياسات الدولة الرئيسية لهذا العام، بالإضافة إلى خطة العمل ومسودة ميزانية الدولة للعام المقبل، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وحث زعيم كوريا الشمالية في الاجتماع، على تحقيق الأهداف الرئيسية في القطاعات الصناعية الرئيسية خلال العام المقبل 2023، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات.
وشدد على أن القوة الوطنية لكوريا الشمالية "ازدادت بشكل ملحوظ في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية"، و"تم إحراز نجاحات وتقدم في تنفيذ المهام الضخمة"، التي تم تحديدها في الجلسات العامة السابقة".
كما طالب كيم بالحاجة إلى "وضع سياسات نضالية أكثر ثقة وحماسا" على أساس الخبرات المكتسبة من خلال "المثابرة على جميع الصعوبات".
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية حدثا لإحياء ذكرى اعتماد البلاد للدستور منذ توليه السلطة في عام 2011.