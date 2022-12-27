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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221227/صواريخ-روسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-80-للهجوم-الجوي-الأوكراني--1071655936.html
صواريخ روسية تقضي على جنود في اللواء 79 المحمول جوا
صواريخ روسية تقضي على جنود في اللواء 79 المحمول جوا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، تابعين للواء 79 التابع للقوات الخاصة المحمولة جوا، بالإضافة إلى... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:54+0000
2022-12-27T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تم القضاء، أثناء هجوم ناجح، على جنود من اللواء رقم 79 التابع للقوات الخاصة المحمولة جوا في الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات مشاة، وسبع عربات".وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" الأوكرانية، ومدفعين من طراز "دي-20"، وبطاريتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" في مناطق جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادارات، بالإضافة إلى قذيفتين من راجمات "أوراغان" في مناطق أولجينكا وجوسيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ، بالإضافة إلى بيريموجنوي في مقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.كما أكدت الوزارة أن القوات الروسية قامت بتدمير منظومات مدفعية أوكرانية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، في كل من دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.
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صواريخ روسية تقضي على جنود في اللواء 79 المحمول جوا

11:54 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 27.12.2022)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورسفينة روسية تطلق صواريخ على مواقع الإرهاب في سوريا
سفينة روسية تطلق صواريخ على مواقع الإرهاب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، تابعين للواء 79 التابع للقوات الخاصة المحمولة جوا، بالإضافة إلى تدمير 10 قطع من العتاد العسكري.
وجاء في بيان الوزارة: "تم القضاء، أثناء هجوم ناجح، على جنود من اللواء رقم 79 التابع للقوات الخاصة المحمولة جوا في الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات مشاة، وسبع عربات".
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" الأوكرانية، ومدفعين من طراز "دي-20"، وبطاريتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" في مناطق جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادارات، بالإضافة إلى قذيفتين من راجمات "أوراغان" في مناطق أولجينكا وجوسيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ، بالإضافة إلى بيريموجنوي في مقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.
كما أكدت الوزارة أن القوات الروسية قامت بتدمير منظومات مدفعية أوكرانية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، في كل من دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.
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